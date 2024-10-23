В Москве установили карантин из-за бешенства

В районе Люблино, расположенном на юго-востоке Москвы, введен карантин из-за обнаружения случаев бешенства среди домашних животных. Меры предосторожности были утверждены постановлением мэра столицы Сергея Собянина.
«Установить ограничительные мероприятия (карантин) до 22 декабря 2024 года. В пределах эпизоотического очага и неблагополучного пункта», — сказано в документе, который цитирует ТАСС.
Согласно официальному документу, 21 и 22 октября были зафиксированы инциденты с бешенством у домашних питомцев. В числе прочего, в качестве эпицентра заболевания указано жилое здание по адресу: улица Краснодарская, дом 72, корпус 3. Помимо этого, зоной риска названа прилегающая территория, ограниченная улицами Марьинский Парк, Белореченская, Верхние Поля, Краснодарская, Тихорецкий бульвар и Аллея Кремлевских Курсантов. Распоряжение предписывает установить карантин до 22 декабря 2024 года в указанных районах.
В течение карантина будут действовать специфические ограничения, включая запрет на ввоз и вывоз животных, подверженных риску заболевания. Исключение составляют только те животные, которые были вакцинированы против бешенства не позднее чем за 179 дней до планируемой даты вывоза. В зоне, признанной неблагополучной, также запрещается организация ярмарок, выставок и любых других мероприятий, связанных с перемещением и сбором животных, восприимчивых к данной инфекции.
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