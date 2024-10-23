NYT назвала не похожего на остальных участника саммита БРИКС в России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выделялся среди участников саммита БРИКС в России, будучи единственным лидером из стран НАТО на этой встрече. Об этом сообщает американская газета The New York Times и подчеркивает, что турецкий лидер «не похож на всех остальных».
«Эрдоган, прибывший в среду в российский город Казань, стал единственным лидером страны НАТО, принявшим участие во встречах, известных как саммит БРИКС», — говорится в материале издания. Подчеркивается, что участие Турции в мероприятии показывает ее готовность к взаимодействию с разными странами.
С 22 по 24 октября в Казани запланировано множество международных встреч в рамках саммита глав государств БРИКС. Встреча приглашенных лидеров стала предметом обсуждения в СМИ. Немецкий таблоид Bild по итогам второго дня мероприятия выпустил материал, в котором предположил, что Эрдоган прибыл в Казань, чтобы заставить Запад ревновать.
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