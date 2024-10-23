23 октября 2024

NYT назвала не похожего на остальных участника саммита БРИКС в России

NYT: Эрдоган оказался самым своеобразным лидером на саммите БРИКС
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Эрдоган отличается от остальных гостей из-за связей с НАТО
Эрдоган отличается от остальных гостей из-за связей с НАТО Фото:
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Саммит БРИКС 2024 в Казани

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выделялся среди участников саммита БРИКС в России, будучи единственным лидером из стран НАТО на этой встрече. Об этом сообщает американская газета The New York Times и подчеркивает, что турецкий лидер «не похож на всех остальных».

«Эрдоган, прибывший в среду в российский город Казань, стал единственным лидером страны НАТО, принявшим участие во встречах, известных как саммит БРИКС», — говорится в материале издания. Подчеркивается, что участие Турции в мероприятии показывает ее готовность к взаимодействию с разными странами.

С 22 по 24 октября в Казани запланировано множество международных встреч в рамках саммита глав государств БРИКС. Встреча приглашенных лидеров стала предметом обсуждения в СМИ. Немецкий таблоид Bild по итогам второго дня мероприятия выпустил материал, в котором предположил, что Эрдоган прибыл в Казань, чтобы заставить Запад ревновать.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выделялся среди участников саммита БРИКС в России, будучи единственным лидером из стран НАТО на этой встрече. Об этом сообщает американская газета The New York Times и подчеркивает, что турецкий лидер «не похож на всех остальных». «Эрдоган, прибывший в среду в российский город Казань, стал единственным лидером страны НАТО, принявшим участие во встречах, известных как саммит БРИКС», — говорится в материале издания. Подчеркивается, что участие Турции в мероприятии показывает ее готовность к взаимодействию с разными странами. С 22 по 24 октября в Казани запланировано множество международных встреч в рамках саммита глав государств БРИКС. Встреча приглашенных лидеров стала предметом обсуждения в СМИ. Немецкий таблоид Bild по итогам второго дня мероприятия выпустил материал, в котором предположил, что Эрдоган прибыл в Казань, чтобы заставить Запад ревновать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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