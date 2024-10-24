Пакистан хочет в ближайшее время вступить в БРИКС

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Саммит БРИКС проходит в Казани
Саммит БРИКС проходит в Казани Фото:

Пакистан желает в скором времени войти в состав БРИКС. Об этом объявил советник премьер-министра страны Рана Ихсан Афзаль Хан.

«Пакистан обратился с просьбой о включении его в БРИКС и в этой связи полон надежд. Я думаю, что в ближайшем будущем мы будем в БРИКС», — сказал Рана Ихсан Афзаль Хан в беседе с РИА Новости.

БРИКС представляет собой международное объединение, основанное в 2006 году. С 1 января текущего года Россия выполняет функции председателя этой организации. Кроме России, Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики, к БРИКС с началом 2024 года присоединились также Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

Российское председательство в БРИКС ориентировано на укрепление многосторонних отношений для достижения справедливого глобального развития и обеспечения безопасности. В течение своего председательства РФ проведет более 200 мероприятий политического, экономического и социального характера. Саммит стран БРИКС с участием лидеров государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. Подробнее о событии — в сюжете URA.RU.

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Пакистан желает в скором времени войти в состав БРИКС. Об этом объявил советник премьер-министра страны Рана Ихсан Афзаль Хан. «Пакистан обратился с просьбой о включении его в БРИКС и в этой связи полон надежд. Я думаю, что в ближайшем будущем мы будем в БРИКС», — сказал Рана Ихсан Афзаль Хан в беседе с РИА Новости. БРИКС представляет собой международное объединение, основанное в 2006 году. С 1 января текущего года Россия выполняет функции председателя этой организации. Кроме России, Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики, к БРИКС с началом 2024 года присоединились также Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Российское председательство в БРИКС ориентировано на укрепление многосторонних отношений для достижения справедливого глобального развития и обеспечения безопасности. В течение своего председательства РФ проведет более 200 мероприятий политического, экономического и социального характера. Саммит стран БРИКС с участием лидеров государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. Подробнее о событии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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