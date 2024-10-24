Пакистан хочет в ближайшее время вступить в БРИКС

Пакистан желает в скором времени войти в состав БРИКС. Об этом объявил советник премьер-министра страны Рана Ихсан Афзаль Хан.
«Пакистан обратился с просьбой о включении его в БРИКС и в этой связи полон надежд. Я думаю, что в ближайшем будущем мы будем в БРИКС», — сказал Рана Ихсан Афзаль Хан в беседе с РИА Новости.
БРИКС представляет собой международное объединение, основанное в 2006 году. С 1 января текущего года Россия выполняет функции председателя этой организации. Кроме России, Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики, к БРИКС с началом 2024 года присоединились также Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.
Российское председательство в БРИКС ориентировано на укрепление многосторонних отношений для достижения справедливого глобального развития и обеспечения безопасности. В течение своего председательства РФ проведет более 200 мероприятий политического, экономического и социального характера. Саммит стран БРИКС с участием лидеров государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. Подробнее о событии — в сюжете URA.RU.
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