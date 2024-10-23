Райдер Анны Асти: как Пермь должна встретить «царицу»

Певица Анна Асти приедет к пермякам с концертом уже в эту пятницу. Для успешного выступления в Перми артистке необходимы VIP проход на прилет и вылет. Кроме питания и проживания организаторы должны выделить певице и ее команде суточные.
«Суточные выплачиваются обязательно и передаются наличными по прилету. Для артистки они составляют десять тысяч рублей в день, а для каждого члена коллектива — по пять тысяч», — указано в райдере, который появился в распоряжении telegram-канала Mash от своих источников.
В списке обязательных условий — пятизвездочный отель с круглосуточным сервисом и даже меню выбора подушек. Концерт артистки состоится на одной из площадок Перми. Доставят ее на место выступления на Mercedes Maybach или V-класс не старше двух лет — это еще один пункт из райдера.
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