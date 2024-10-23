23 октября 2024

Райдер Анны Асти: как Пермь должна встретить «царицу»

Анна Асти приедет с концертом в Пермь уже в эту пятницу
© Служба новостей «URA.RU»
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Райдер включает в себя даже суперклей
Райдер включает в себя даже суперклей Фото:

Певица Анна Асти приедет к пермякам с концертом уже в эту пятницу. Для успешного выступления в Перми артистке необходимы VIP проход на прилет и вылет. Кроме питания и проживания организаторы должны выделить певице и ее команде суточные.

«Суточные выплачиваются обязательно и передаются наличными по прилету. Для артистки они составляют десять тысяч рублей в день, а для каждого члена коллектива — по пять тысяч», — указано в райдере, который появился в распоряжении telegram-канала Mash от своих источников.

В списке обязательных условий — пятизвездочный отель с круглосуточным сервисом и даже меню выбора подушек. Концерт артистки состоится на одной из площадок Перми. Доставят ее на место выступления на Mercedes Maybach или V-класс не старше двух лет — это еще один пункт из райдера.

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Певица Анна Асти приедет к пермякам с концертом уже в эту пятницу. Для успешного выступления в Перми артистке необходимы VIP проход на прилет и вылет. Кроме питания и проживания организаторы должны выделить певице и ее команде суточные. «Суточные выплачиваются обязательно и передаются наличными по прилету. Для артистки они составляют десять тысяч рублей в день, а для каждого члена коллектива — по пять тысяч», — указано в райдере, который появился в распоряжении telegram-канала Mash от своих источников. В списке обязательных условий — пятизвездочный отель с круглосуточным сервисом и даже меню выбора подушек. Концерт артистки состоится на одной из площадок Перми. Доставят ее на место выступления на Mercedes Maybach или V-класс не старше двух лет — это еще один пункт из райдера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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