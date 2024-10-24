Популярное в России блюдо стало причиной отравления школьников на Камчатке

В школе города Елизово на Камчатке произошло массовое отравление школьников, причиной которого стала сальмонелла, обнаруженная в яичной смеси, использованной для приготовления блинов. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
«Проведены исследования продукции, которая могла привести к отравлению школьников. В результате была обнаружена сальмонелла в яичной смеси, которая использовалась для изготовления блинов АО 'Петропавловский хлебокомбинат'», — говорится в сообщении ведомства, его передает ТАСС. В связи с этим инцидентом Россельхознадзор объявил предостережение производителю.
Также было выявлено, что Петропавловский хлебокомбинат не оформлял необходимые ветеринарные сопроводительные документы на яичную смесь, используемую в производстве. По данным Роспотребнадзора, меланж изготавливался из яиц, поставляемых птицефабрикой «Алмаз» из Новосибирской области.
Ранее стало известно об отравлении детей в школьной столовой на Камчатке. Количество пострадавших достигло 35 человек. По информации местных властей, все пострадавшие употребляли в пищу полуфабрикаты — блины, которые подавались в образовательном учреждении поселка Елизово. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту предоставления услуг, которые не соответствуют установленным стандартам безопасности, передает «Московский комсомолец».
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