Заводы озвучили, почему подорожало масло в Свердловской области

В Свердловской области сливочное масло подорожало из-за дефицита молочного жира

Килограмм масла за неделю подорожал на 2,1% Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Свердловской области сливочное масло подорожало из-за повышения цен на молочные жиры и сезонной нехватки молока-сырья. Об этом URA.RU рассказали местные заводы, выпускающие молочную продукцию.

«По естественным причинам в осенний период всегда снижается количество молока-сырья, поэтому сейчас на рынке его меньше. Молочные жиры особенно в дефиците — это стало причиной удорожания масла и молока высокой жирности», — поделились в пресс-службе «Ирбитского молочного завода». В весенне-летний сезон обычно происходит «откат цены», но, как заявили на предприятии, сложно сказать, произойдет ли это в 2025 году.

Повышение цен связывают и с ростом дохода населения. По мнению производителей, потребители стали чаще и больше покупать сливочного масла. Резко выросший спрос больше, чем текущее предложение предприятий.

«Рост цен на масло связан с дефицитом молока и удорожанием закупаемого сырья. Развитие ситуации в дальнейшем зависит от обстановки с сырьем», — рассказал генеральный директор ООО «Молочная благодать» Александр Жуков.

На предприятиях не будут сокращать объемы производства продукции. ООО «Молочная Благодать» намерена выполнить в полной мере обязательства по заказам, а «Ирбитский молочный завод» планирует сохранить прежние темпы выпуска.

При этом, по данным Свердловскстата, в период с 14 по 21 октября один килограмм сливочного масла стал стоить 1111,26 вместо 1087,60 рублей (+2,1% за неделю). За месяц сливочное масло подорожало на 77,02 рублей. В конце сентября стоимость масла составляла 1034,22 (прирост цены составил +7,4%).