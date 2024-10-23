23 октября 2024

Пермь стала одним из аутсайдеров по доле современных жилых домов среди городов-миллионников

В Перми доля современных жилых домов составляет 1,6%
© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми доля современных домов чуть больше, чем в Петербурге
В Перми доля современных домов чуть больше, чем в Петербурге Фото:

В Перми доля жилых домов, которые построили с 2019 по 2024 годы, составляет 1,6% среди общего числа жилых зданий. Этот показатель позволил городу занять 12 место в рейтинге миллионников по доле современного жилья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».

«В Перми доля жилых домов, построенных за последние пять лет, составляет 1,6%. Это 12 место среди всех российских городов-миллионников по доле современной застройки. Еще меньше новостроек оказалось только в Санкт-Петербурге (1,5%), Омске (1,5%), Нижнем Новгороде (1%) и Самаре (0,8%)», — сообщили аналитики.

Лидером рейтинга стал Краснодар. Там доля современных домов составила 5,9%. Второе место занял Волгоград — 3,2%. Замыкает тройку лидеров Красноярск — 3%. Если смотреть по количеству домов, то первое место занимает Москва. В столице за последние пять лет построили более 600 жилых зданий, но их доля только 1,9%. Затем идет Краснодар — более 400 домов и Санкт-Петербург — около 300 зданий.

Ранее URA.RU рассказало, что Пермь вошла в число лидеров по повышению цен на аренду жилья. Также ставки подскочили в Уфе и Ростове-на-Дону.

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В Перми доля жилых домов, которые построили с 2019 по 2024 годы, составляет 1,6% среди общего числа жилых зданий. Этот показатель позволил городу занять 12 место в рейтинге миллионников по доле современного жилья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Недвижимости». «В Перми доля жилых домов, построенных за последние пять лет, составляет 1,6%. Это 12 место среди всех российских городов-миллионников по доле современной застройки. Еще меньше новостроек оказалось только в Санкт-Петербурге (1,5%), Омске (1,5%), Нижнем Новгороде (1%) и Самаре (0,8%)», — сообщили аналитики. Лидером рейтинга стал Краснодар. Там доля современных домов составила 5,9%. Второе место занял Волгоград — 3,2%. Замыкает тройку лидеров Красноярск — 3%. Если смотреть по количеству домов, то первое место занимает Москва. В столице за последние пять лет построили более 600 жилых зданий, но их доля только 1,9%. Затем идет Краснодар — более 400 домов и Санкт-Петербург — около 300 зданий. Ранее URA.RU рассказало, что Пермь вошла в число лидеров по повышению цен на аренду жилья. Также ставки подскочили в Уфе и Ростове-на-Дону.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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