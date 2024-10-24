Не полетевший в космос из-за насморка Андрей Бабкин обратился к Путину

24 октября 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Андрей Бабкин был отстранен от полетов в 2023 году Фото: Роскосмос Космонавт Андрей Бабкин, не сумевший полететь в космос из-за насморка и уволенный в сентябре 2024 года, написал письмо президенту России Владимиру Путину. В нем он обратился с просьбой привлечь независимых экспертов для оценки его здоровья. «Андрей Бабкин написал письмо Владимиру Путину», — пишет « Газета.ru ». В письме космонавт попросил привлечь независимых экспертов для оценки здоровья. Бабкин был отстранен Главной медицинской комиссией «Роскосмоса» в ноябре 2023 года из-за риносинусита, несмотря на успешную операцию и заключения ряда врачей, подтверждающих его годность к полетам. В ответ на его обращение был проведен консилиум, который вновь признал его негодным, хотя многие из участвовавших врачей имели отношение к «Роскосмосу» и принимали участие в предыдущих решениях. Бабкин также направлял запросы другим медицинским учреждениям, где получал положительные заключения о своем состоянии. Эксперты считают, что закрытость медицинской комиссии затрудняет справедливую оценку здоровья кандидатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Космонавт Андрей Бабкин, не сумевший полететь в космос из-за насморка и уволенный в сентябре 2024 года, написал письмо президенту России Владимиру Путину. В нем он обратился с просьбой привлечь независимых экспертов для оценки его здоровья. «Андрей Бабкин написал письмо Владимиру Путину», — пишет «Газета.ru». В письме космонавт попросил привлечь независимых экспертов для оценки здоровья. Бабкин был отстранен Главной медицинской комиссией «Роскосмоса» в ноябре 2023 года из-за риносинусита, несмотря на успешную операцию и заключения ряда врачей, подтверждающих его годность к полетам. В ответ на его обращение был проведен консилиум, который вновь признал его негодным, хотя многие из участвовавших врачей имели отношение к «Роскосмосу» и принимали участие в предыдущих решениях. Бабкин также направлял запросы другим медицинским учреждениям, где получал положительные заключения о своем состоянии. Эксперты считают, что закрытость медицинской комиссии затрудняет справедливую оценку здоровья кандидатов.