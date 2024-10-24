Не полетевший в космос из-за насморка Андрей Бабкин обратился к Путину

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МКС. Москва. stock, прокопьев сергей, космонавты, петелин дмитрий, stock
Андрей Бабкин был отстранен от полетов в 2023 году Фото:

Космонавт Андрей Бабкин, не сумевший полететь в космос из-за насморка и уволенный в сентябре 2024 года, написал письмо президенту России Владимиру Путину. В нем он обратился с просьбой привлечь независимых экспертов для оценки его здоровья.

«Андрей Бабкин написал письмо Владимиру Путину», — пишет «Газета.ru». В письме космонавт попросил привлечь независимых экспертов для оценки здоровья. Бабкин был отстранен Главной медицинской комиссией «Роскосмоса» в ноябре 2023 года из-за риносинусита, несмотря на успешную операцию и заключения ряда врачей, подтверждающих его годность к полетам. В ответ на его обращение был проведен консилиум, который вновь признал его негодным, хотя многие из участвовавших врачей имели отношение к «Роскосмосу» и принимали участие в предыдущих решениях.

Бабкин также направлял запросы другим медицинским учреждениям, где получал положительные заключения о своем состоянии. Эксперты считают, что закрытость медицинской комиссии затрудняет справедливую оценку здоровья кандидатов.

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Космонавт Андрей Бабкин, не сумевший полететь в космос из-за насморка и уволенный в сентябре 2024 года, написал письмо президенту России Владимиру Путину. В нем он обратился с просьбой привлечь независимых экспертов для оценки его здоровья. «Андрей Бабкин написал письмо Владимиру Путину», — пишет «Газета.ru». В письме космонавт попросил привлечь независимых экспертов для оценки здоровья. Бабкин был отстранен Главной медицинской комиссией «Роскосмоса» в ноябре 2023 года из-за риносинусита, несмотря на успешную операцию и заключения ряда врачей, подтверждающих его годность к полетам. В ответ на его обращение был проведен консилиум, который вновь признал его негодным, хотя многие из участвовавших врачей имели отношение к «Роскосмосу» и принимали участие в предыдущих решениях. Бабкин также направлял запросы другим медицинским учреждениям, где получал положительные заключения о своем состоянии. Эксперты считают, что закрытость медицинской комиссии затрудняет справедливую оценку здоровья кандидатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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