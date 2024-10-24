Shot: россиян жестоко избили вблизи премиум-отеля в Турции

Российские туристы подверглись нападению возле премиум-отеля в Турции. Инцидент произошел вблизи пятизвездочного отеля Rixos Premium G?cek, когда отдыхающие возвращались из ресторана. Об этом рассказал сам пострадавший.
«С женой и ещё парой друзей возвращался из ресторана в свой пятизвёздочный отель Rixos Premium G?cek. В трех минутах от гостиницы они заметили несущийся на встречу скутер, водитель которого явно перебрал с коктейлями. Турки крикнули нашим туристам „фак ю“ и начали махать кулаками», — рассказал один из потерпевших telegram-каналу Shot. Он уточнил, что когда они решили дать отпор нападавшим, один из местных жителей бросил бутылку в направлении девушек, в результате чего осколки попали им в грудь, а товарищу сломали руку.
После нападения туристы смогли убежать и добежали до отеля, где вызвали скорую помощь и полицию, однако помощь прибыла лишь спустя 30 минут. Уточняется, госпитализирован один человек. Пострадавшие выразили опасения относительно затягивания расследования местными полицейскими и надеются на поддержку от консульства России.
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