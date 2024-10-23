23 октября 2024

Екатеринбурженка, выпавшая из окна 30-этажного дома, страдала депрессией

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , пенсионерка, старушка, старость, трость, бабушка, рука
Престарелая женщина жаловалась на постоянные боли и психическое расстройство Фото:

Пенсионерка, найденная мертвой возле 30-этажного дома в Екатеринбурге, страдала депрессией. Об этом рассказал источник URA.RU.

«86-летняя женщина проживала в квартире одна. Она страдала депрессией и серьезным неврологическим заболеванием. Старушка жаловалась на постоянные боли», — пояснил источник.

Как сообщало агентство, ее тело нашли на улице Академика Парина, 39 вечером 23 октября. В пресс-службе свердловского СКР отказались прокомментировать происшествие.

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Пенсионерка, найденная мертвой возле 30-этажного дома в Екатеринбурге, страдала депрессией. Об этом рассказал источник URA.RU. «86-летняя женщина проживала в квартире одна. Она страдала депрессией и серьезным неврологическим заболеванием. Старушка жаловалась на постоянные боли», — пояснил источник. Как сообщало агентство, ее тело нашли на улице Академика Парина, 39 вечером 23 октября. В пресс-службе свердловского СКР отказались прокомментировать происшествие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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