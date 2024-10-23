Екатеринбурженка, выпавшая из окна 30-этажного дома, страдала депрессией

Престарелая женщина жаловалась на постоянные боли и психическое расстройство
Пенсионерка, найденная мертвой возле 30-этажного дома в Екатеринбурге, страдала депрессией. Об этом рассказал источник URA.RU.
«86-летняя женщина проживала в квартире одна. Она страдала депрессией и серьезным неврологическим заболеванием. Старушка жаловалась на постоянные боли», — пояснил источник.
Как сообщало агентство, ее тело нашли на улице Академика Парина, 39 вечером 23 октября. В пресс-службе свердловского СКР отказались прокомментировать происшествие.
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