В ХМАО резко вырос спрос на вахтовиков

В Югре на 21% увеличилось число вакансий для профессионалов, работающих вахтовым методом. Аналитики портала для поиска работы Head Hunter отметили, что ХМАО вошел в двадцатку регионов с наибольшей долей вахтовых вакансий, лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ.
«В ХМАО спрос на вахтовых работников продолжает расти: количество таких вакансий увеличилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что соответствует общему росту по стране в 27%. В ХМАО на долю вахтовых вакансий приходится 23% от всех предложений о работе, и он находится на 19-й строке в двадцатке наиболее вахтовых регионов России», — сообщили исследователи агентству URA.RU.
Средняя заработная плата вахтовых работников в ХМАО выросла на 7% с начала года и составила 155 100 рублей. Среди наиболее востребованных специальностей лидируют водители, разнорабочие, сварщики, машинисты, упаковщики и комплектовщики.
Ранее URA.RU писало, что в югорский филиал компании «Роснефть» приглашает в свою команду вахтовиков. Заработная плата составляет до 300 000 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!