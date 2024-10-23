23 октября 2024

В ХМАО резко вырос спрос на вахтовиков

В ХМАО число вакансий для вахтовиков увеличилось на 21%
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО резко вырос спрос на вахтовиков
В ХМАО резко вырос спрос на вахтовиков Фото:

В Югре на 21% увеличилось число вакансий для профессионалов, работающих вахтовым методом. Аналитики портала для поиска работы Head Hunter отметили, что ХМАО вошел в двадцатку регионов с наибольшей долей вахтовых вакансий, лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ.

«В ХМАО спрос на вахтовых работников продолжает расти: количество таких вакансий увеличилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что соответствует общему росту по стране в 27%. В ХМАО на долю вахтовых вакансий приходится 23% от всех предложений о работе, и он находится на 19-й строке в двадцатке наиболее вахтовых регионов России», — сообщили исследователи агентству URA.RU.

Средняя заработная плата вахтовых работников в ХМАО выросла на 7% с начала года и составила 155 100 рублей. Среди наиболее востребованных специальностей лидируют водители, разнорабочие, сварщики, машинисты, упаковщики и комплектовщики.

Ранее URA.RU писало, что в югорский филиал компании «Роснефть» приглашает в свою команду вахтовиков. Заработная плата составляет до 300 000 рублей.

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В Югре на 21% увеличилось число вакансий для профессионалов, работающих вахтовым методом. Аналитики портала для поиска работы Head Hunter отметили, что ХМАО вошел в двадцатку регионов с наибольшей долей вахтовых вакансий, лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ. «В ХМАО спрос на вахтовых работников продолжает расти: количество таких вакансий увеличилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что соответствует общему росту по стране в 27%. В ХМАО на долю вахтовых вакансий приходится 23% от всех предложений о работе, и он находится на 19-й строке в двадцатке наиболее вахтовых регионов России», — сообщили исследователи агентству URA.RU. Средняя заработная плата вахтовых работников в ХМАО выросла на 7% с начала года и составила 155 100 рублей. Среди наиболее востребованных специальностей лидируют водители, разнорабочие, сварщики, машинисты, упаковщики и комплектовщики. Ранее URA.RU писало, что в югорский филиал компании «Роснефть» приглашает в свою команду вахтовиков. Заработная плата составляет до 300 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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