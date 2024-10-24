Экономист объяснил, чем опасно повышение МРОТа

Госдума в третьем, окончательном чтении, приняла закон о повышении МРОТа с 1 января 2025 года. Начиная со следующего года, минимальная зарплата россиян вырастет на 17% и составит 22 440 рублей. О том, как повышение МРОТа скажется на нашей жизни, URA.RU рассказал экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, Георгий Остапкович.
У кого вырастут доходы в следующем году
На первый взгляд может показаться, что повышение МРОТа скажется лишь на зарплатах небольшого количества человек — по словам Георгия Остапковича, сейчас МРОТ получает примерно четыре миллиона человек — это всего 5% от всех работающих россиян. Но у МРОТ есть так называемый «волновой эффект».
«Например, МРОТчику повышают зарплату с 19 до 22,5 тысячи. Обычно МРОТ получают наименее производительные и компетентные люди. Но дальше стоят люди, которые более компетентные. И я не могу повысить зарплату минимальщику до 22, и оставить на такой же зарплате сотрудника, который более производительный», — объясняет экономист. «Поэтому приходится в таком же соотношении повышать зарплату следующим людям, которые стоят чуть-чуть повыше. Иначе возникает конфликт интересов, потому что они придут и скажут — а почему его повысили, а я, более компетентный и производительный, сижу на месте».
Таким образом, из-за «волнового эффекта» зарплаты вырастут и у тех, чьи доходы немногим выше МРОТа. А вот люди с более высокой зарплатой никаких изменений в доходах не заметят.
«Конечно, у нас есть виды деятельности, которые никакого отношения к МРОТу не имеют. И они даже не знают, какой сейчас МРОТ — например, добывающая промышленность, где средняя зарплата под 130 тысяч, условная авиация или космонавтика. У них нет зарплат по 19-20 тысяч, и для них это не актуально. Но для многих отраслей, для многих предприятий МРОТ повысит доходы, повысит платежеспособность людей», — уверен экономист.
Чем грозит повышение МРОТа
Повышение МРОТа — это приятный рост зарплаты только для рабочих. Для предприятий и бизнеса обязательное увеличение доходов сотрудников грозит проблемами, считает Георгий Остапкович.
«Есть одна проблема — это проблема общемировая во время повышения МРОТа. Когда вы повышаете МРОТ, у вас увеличивается фонд оплаты труда, особенно на частных предприятиях. А производительность и производство товаров не увеличивается. Поэтому они будут терять свою рентабельность», — объяснил экономист. «Как правило, тогда идет сокращение занятости. То есть, чтобы вписаться в этот фонд, они должны условно сократить двух-трех человек».
Эти проблемы в первую очередь коснутся малого бизнеса, уверен Георгий Остапкович — на крупных предприятиях почти нет сотрудников с минимальной оплатой труда, и они не ощутят убытков от повышения МРОТа сотрудникам. А вот небольшим компаниям придется либо идти на сокращения, либо повышать цену на свои товары, чтобы оставаться на плаву.
Тем не менее, рост МРОТа — положительное явление для экономики страны, уверен экономист. Главное — не пускать все на самотек и регулировать ситуацию.
«Повысится платежеспособность, а значит, повысится платежеспособный спрос населения. Значит, производители должны выпускать больше товаров и услуг, чтобы удовлетворить этот спрос», — объяснил Георгий Остапкович. «В общем-то, это влияет на рост экономики, это дает импульс для роста экономики».
Вырастет ли МРОТ до 35 тысяч через пять лет
В мае 2024 года Владимир Путин поручил обеспечить к 2030 году повышение МРОТа в два раза — до 35 тысяч рублей. По мнению Георгия Остапковича, это вполне реализуемый план.
«Экономика может потянуть любое увеличение, хоть до 100 тысяч. Но проблема в том, чтобы это было повышение соизмеримо с темпами роста инфляции. Можно дать любой МРОТ, но главное, чтобы это не шел вброс денег, который увеличил бы инфляционное давление», — подчеркнул экономист.
По мнению Георгия Остапковича, 35 тысяч рублей — невысокая зарплата, если сравнивать с другими государствами. И учитывая рост экономики, такой МРОТ станет оптимальным для государства.
«У нас экономика показывает по 3,5-4% роста. Если растет экономика — растет и прибыль. Значит, растет и налогооблагаемая база. При росте экономики рост оплаты труда априори заложен. Не бывает такого, чтобы экономика росла, а оплата труда стояла на месте или шла вниз. Так что 35 тысяч — это вполне реально», — отметил Георгий Остапкович.
Экономист добавил, что при нынешних темпах роста к 2030 году можно выйти и на более высокий МРОТ — до 40 тысяч рублей. «Но главное, чтобы выход денег на потребительский рынок не оказывал инфляционного давления», — резюмировал эксперт.
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