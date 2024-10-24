Финляндия закрыла навсегда два пункта на границе с Россией

Финляндия полностью закрыла два временных пункта пропуска на границе с Россией: «Париккала» и «Инари». Об этом рассказали в финской пограничной охране.
«В октябре руководители приняли решение о закрытии временных пунктов пропуска в Париккале и Инари», — передает сообщение погранохраны издание Expressi. Финские власти начали вводить ограничения на границе с Россией в ноябре 2023 года из-за угрозы миграционного кризиса.
Русскоязычное «Александровское общество» в Финляндии подало петицию в Европарламент с просьбой открыть границу, утверждая, что закрытие вредит связям между странами. Финский профессор Юсси Лайне также предложил тестовое открытие КПП, ссылаясь на спокойную обстановку и права граждан по обе стороны границы, передает деловая газета «Взгляд».
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