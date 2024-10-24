Финляндия закрыла навсегда два пункта на границе с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Финляндия полностью закрыла пункты пропуска "Париккала" и "Инари"
Финляндия полностью закрыла пункты пропуска "Париккала" и "Инари" Фото:

Финляндия полностью закрыла два временных пункта пропуска на границе с Россией: «Париккала» и «Инари». Об этом рассказали в финской пограничной охране.

«В октябре руководители приняли решение о закрытии временных пунктов пропуска в Париккале и Инари», — передает сообщение погранохраны издание Expressi. Финские власти начали вводить ограничения на границе с Россией в ноябре 2023 года из-за угрозы миграционного кризиса. 

Русскоязычное «Александровское общество» в Финляндии подало петицию в Европарламент с просьбой открыть границу, утверждая, что закрытие вредит связям между странами. Финский профессор Юсси Лайне также предложил тестовое открытие КПП, ссылаясь на спокойную обстановку и права граждан по обе стороны границы, передает деловая газета «Взгляд».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Финляндия полностью закрыла два временных пункта пропуска на границе с Россией: «Париккала» и «Инари». Об этом рассказали в финской пограничной охране. «В октябре руководители приняли решение о закрытии временных пунктов пропуска в Париккале и Инари», — передает сообщение погранохраны издание Expressi. Финские власти начали вводить ограничения на границе с Россией в ноябре 2023 года из-за угрозы миграционного кризиса.  Русскоязычное «Александровское общество» в Финляндии подало петицию в Европарламент с просьбой открыть границу, утверждая, что закрытие вредит связям между странами. Финский профессор Юсси Лайне также предложил тестовое открытие КПП, ссылаясь на спокойную обстановку и права граждан по обе стороны границы, передает деловая газета «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...