23 октября 2024

ФСБ накрыла подпольный оружейный цех в Свердловской области. Фото

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, балаклава, спецоперация, обыск
Из незаконного оборота силовики изъяли автомат, пистолеты и пулеметы Фото:

Сотрудники УФСБ по Свердловской области накрыли подпольный оружейный цех, задержав с поличным двух 53-летних мужчин, пытавшихся продать пистолет-пулемет. Из оборота изъяли автомат, пистолеты и пулеметы, а оружейных баронов отправили в колонию строго режима, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Оружейники-нелегалы были задержаны с поличным в марте 2022 года в результате спецоперации УФСБ России по Свердловской области при попытке сбыть пистолет-пулемет VZ-26 и 20 патронов к нему. Из незаконного оборота изъяты автомат АК-47, ручной пулемет Дегтярева, два пистолета-пулемета VZ-26, пистолеты Walther и ПМ, два карабина „Вепрь“, помповое ружье Winchester и 250 патронов различного калибра», — следует из сообщения.

Свердловский облсуд назначил наказание обвиняемым: Артеменко С. получил 11 лет и девять месяцев колонии строгого режима со штрафом в 510 тысяч рублей, а Немцов О. — 15 лет колонии со штрафом в 550 тысяч рублей. Первый оружейник неоднократно привлекался к административной ответственности, а второй имел судимость за мошенничество.

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Сотрудники УФСБ по Свердловской области накрыли подпольный оружейный цех, задержав с поличным двух 53-летних мужчин, пытавшихся продать пистолет-пулемет. Из оборота изъяли автомат, пистолеты и пулеметы, а оружейных баронов отправили в колонию строго режима, рассказали в пресс-службе ведомства. «Оружейники-нелегалы были задержаны с поличным в марте 2022 года в результате спецоперации УФСБ России по Свердловской области при попытке сбыть пистолет-пулемет VZ-26 и 20 патронов к нему. Из незаконного оборота изъяты автомат АК-47, ручной пулемет Дегтярева, два пистолета-пулемета VZ-26, пистолеты Walther и ПМ, два карабина „Вепрь“, помповое ружье Winchester и 250 патронов различного калибра», — следует из сообщения. Свердловский облсуд назначил наказание обвиняемым: Артеменко С. получил 11 лет и девять месяцев колонии строгого режима со штрафом в 510 тысяч рублей, а Немцов О. — 15 лет колонии со штрафом в 550 тысяч рублей. Первый оружейник неоднократно привлекался к административной ответственности, а второй имел судимость за мошенничество.
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