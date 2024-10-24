В Госдуме рассмотрят проект бюджета на 2025-2027 годы

Госдума России 24 октября рассмотрит в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Представлять документ будет министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Будет обеспечиваться структурный первичный баланс бюджета при базовых доходах. Это поможет сдержать инфляционные процессы на краткосрочном горизонте и укрепит финансовый суверенитет и устойчивость экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — пояснил Силуанов, его слова передает РИА Новости.
В докладе министра также упоминаются конкретные цифры предстоящих бюджетных периодов. На 2025 год доходы бюджета запланированы в размере 40,296 триллиона рублей, а расходы — 41,469 триллиона рублей. При этом особое внимание уделено финансированию национальной обороны, социальной политики и национальной экономики.
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