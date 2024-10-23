Депутаты одобрили бюджет Пермского края на 2025-2027 годы

Депутаты законодательного собрания Пермского края на пленарном заседании одобрили в первом чтении бюджет региона на 2025-2027 годы. Параметры основного финансового документа озвучили в администрации правительства.
«Основные параметры бюджета Пермского края в подготовленном проекте бюджета следующие: доходы края в 2025 году — более 241 млрд рублей, в 2026 году — почти 244 млрд рублей, в 2027 году — почти 253 млрд рублей. Расходы краевого бюджета составят в 2025 году 268 млрд рублей, на 2026 год — 269,5 млрд рублей и 271,6 млрд рублей на 2027 год», — говорится на сайте правительства и губернатора Пермского края.
Власти подчеркивают, что бюджет остается социально ориентированным. На различные социальные программы направлено около 70% всех расходов. Губернатор Дмитрий Махонин ранее отмечал, что в приоритете — здравоохранение. «Впервые системно выделяем средства на капремонты медучреждений. За трехлетку капитально отремонтируем 54 объекта и приведем в порядок 20 больничных территорий. Также планируем ввод в эксплуатацию более 20 новых объектов в сфере здравоохранения. Порядка 6 млрд рублей ежегодно будем направлять на лекарственное обеспечение. Это в два раза больше средств, чем раньше», — говорил глава региона. На социальную поддержку жителей и развитие инфраструктуры соцсферы за три года будет направлено более 195 млрд рублей.
Из краевой казны деньги будут выделять и муниципалитетам. По данным минфина, бюджеты территорий в среднем вырастут на 18,2%. При сохранении действующих дотаций, край берет и новые обязательства. Он будет софинансировать оснащение домов культуры, обустройство причальной инфраструктуры и ликвидацию объектов накопленного вреда. В 2025 году предполагается потратить на вопросы местного значения около 150 млрд рублей.
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