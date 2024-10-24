В Екатеринбурге изменят троллейбусный маршрут

В Екатеринбурге до 2 ноября изменят троллейбусный маршрут №33
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Движение закроют от остановки «Педуниверситет» до «Таганской» Фото:

В Екатеринбурге с 25 октября по 1 ноября будет изменена схема движения троллейбуса №33 в связи со строительством теплосетей по улице Краснофлотцев. Специалисты закроют движение от остановки «Педуниверситет» до «Таганской», рассказали в пресс-службе мэрии.

«Движение троллейбусов будет направлено по маршруту: станция Коммунистическая — улица Коммунистическая — улица Ломоносова — улица Восстания — улица Фрезеровщиков — станция Таганская», — следует из сообщения. Изменения маршрута не коснется других видов общественного транспорта.

Отмечается, что изменение маршрута троллейбуса №33 будет действовать круглосуточно в указанный период. Пассажирам рекомендуют заранее планировать свои поездки и учитывать возможные временные неудобства.

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В Екатеринбурге с 25 октября по 1 ноября будет изменена схема движения троллейбуса №33 в связи со строительством теплосетей по улице Краснофлотцев. Специалисты закроют движение от остановки «Педуниверситет» до «Таганской», рассказали в пресс-службе мэрии. «Движение троллейбусов будет направлено по маршруту: станция Коммунистическая — улица Коммунистическая — улица Ломоносова — улица Восстания — улица Фрезеровщиков — станция Таганская», — следует из сообщения. Изменения маршрута не коснется других видов общественного транспорта. Отмечается, что изменение маршрута троллейбуса №33 будет действовать круглосуточно в указанный период. Пассажирам рекомендуют заранее планировать свои поездки и учитывать возможные временные неудобства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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