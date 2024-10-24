В Екатеринбурге изменят троллейбусный маршрут

В Екатеринбурге до 2 ноября изменят троллейбусный маршрут №33

Движение закроют от остановки «Педуниверситет» до «Таганской» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге с 25 октября по 1 ноября будет изменена схема движения троллейбуса №33 в связи со строительством теплосетей по улице Краснофлотцев. Специалисты закроют движение от остановки «Педуниверситет» до «Таганской», рассказали в пресс-службе мэрии.

«Движение троллейбусов будет направлено по маршруту: станция Коммунистическая — улица Коммунистическая — улица Ломоносова — улица Восстания — улица Фрезеровщиков — станция Таганская», — следует из сообщения. Изменения маршрута не коснется других видов общественного транспорта.

Отмечается, что изменение маршрута троллейбуса №33 будет действовать круглосуточно в указанный период. Пассажирам рекомендуют заранее планировать свои поездки и учитывать возможные временные неудобства.