В Екатеринбурге изменят троллейбусный маршрут

В Екатеринбурге с 25 октября по 1 ноября будет изменена схема движения троллейбуса №33 в связи со строительством теплосетей по улице Краснофлотцев. Специалисты закроют движение от остановки «Педуниверситет» до «Таганской», рассказали в пресс-службе мэрии.
«Движение троллейбусов будет направлено по маршруту: станция Коммунистическая — улица Коммунистическая — улица Ломоносова — улица Восстания — улица Фрезеровщиков — станция Таганская», — следует из сообщения. Изменения маршрута не коснется других видов общественного транспорта.
Отмечается, что изменение маршрута троллейбуса №33 будет действовать круглосуточно в указанный период. Пассажирам рекомендуют заранее планировать свои поездки и учитывать возможные временные неудобства.
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