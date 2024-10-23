Житель Мегиона (ХМАО) 15 раз нарушил правила дорожного движения, пытаясь скрыться от сотрудников Госавтоинспекции в Нижневартовском районе. Об этом сообщает официальный сайт ведомства. Автомобиль привлек внимание силовиков на 197 км автодороги «Сургут — Нижневартовск».
«На требование госавтоинспекторов об остановке водитель не отреагировал. Полицейские проследовали за нарушителем. На неоднократные требования через громкоговорящее устройство стражей дорог автомобилист также не реагировал, пытаясь скрыться и создавая аварийную обстановку. Автомобиль был остановлен полицейскими в ходе преследования на 197 км автодороги „Сургут — Нижневартовск“», — указано на официальном сайте Госавтоинспекции ХМАО-Югры.
Сотрудникам ДПС мужчина пояснил, что машина принадлежит его сестре. На жителя Югры было составлено 15 административных материалов за различные нарушения ПДД. Водительское удостоверение 19-летний югорчанин получил в апреле 2023 года.
Ранее URA.RU писало о том, что в конце августа пьяный житель Ханты-Мансийска протаранил на автомобиле здание школы. Мужчина катался по городу с другом, а когда его заметили полицейские, попытался уйти от погони, но неудачно.
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