Пермяки стали чаще обращаться к следователям СКР

В Пермском крае жители стали чаще обращаться в следственные органы СКР. По информации ведомства (данные имеются в распоряжении URA.RU), количество обращений от граждан, поступивших за первое полугодие, превысило 3000. За тот же период прошлого года было зарегистрировано чуть боле 2400 обращений.
«В первом полугодии 2024 года в следственных органах СУ СКР по Пермскому краю рассмотрено 3148 обращений, в аналогичном периоде прошлого года — 2476. Из них 1081 обращение содержали вопросы, не относящиеся к компетенции органов Следственного комитета РФ. Они были направлены в соответствующие ведомства для организации рассмотрения», — говорится в отчете пермского управления Следкома.
По итогам шести месяцев следователи рассмотрели по существу свыше 1400 обращений, доводы признаны обоснованными лишь по семи обращениям. В четырех случаях возбуждены уголовные дела.
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