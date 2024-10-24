Пермяки стали чаще обращаться к следователям СКР

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Следователи СУ СК по Пермскому краю возбудили четыре уголовных дела, рассмотрев обращения граждан
Следователи СУ СК по Пермскому краю возбудили четыре уголовных дела, рассмотрев обращения граждан Фото:

В Пермском крае жители стали чаще обращаться в следственные органы СКР. По информации ведомства (данные имеются в распоряжении URA.RU), количество обращений от граждан, поступивших за первое полугодие, превысило 3000. За тот же период прошлого года было зарегистрировано чуть боле 2400 обращений.

«В первом полугодии 2024 года в следственных органах СУ СКР по Пермскому краю рассмотрено 3148 обращений, в аналогичном периоде прошлого года — 2476. Из них 1081 обращение содержали вопросы, не относящиеся к компетенции органов Следственного комитета РФ. Они были направлены в соответствующие ведомства для организации рассмотрения», — говорится в отчете пермского управления Следкома.

По итогам шести месяцев следователи рассмотрели по существу свыше 1400 обращений, доводы признаны обоснованными лишь по семи обращениям. В четырех случаях возбуждены уголовные дела.

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В Пермском крае жители стали чаще обращаться в следственные органы СКР. По информации ведомства (данные имеются в распоряжении URA.RU), количество обращений от граждан, поступивших за первое полугодие, превысило 3000. За тот же период прошлого года было зарегистрировано чуть боле 2400 обращений. «В первом полугодии 2024 года в следственных органах СУ СКР по Пермскому краю рассмотрено 3148 обращений, в аналогичном периоде прошлого года — 2476. Из них 1081 обращение содержали вопросы, не относящиеся к компетенции органов Следственного комитета РФ. Они были направлены в соответствующие ведомства для организации рассмотрения», — говорится в отчете пермского управления Следкома. По итогам шести месяцев следователи рассмотрели по существу свыше 1400 обращений, доводы признаны обоснованными лишь по семи обращениям. В четырех случаях возбуждены уголовные дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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