Путин заявил о потере долларом статуса главной мировой валюты

Путин констатировал смену пост-Бреттон-Вудской системы, основанной на долларе
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Путин обсудил с лидерами стран БРИКС создание единой системы платежей
Путин обсудил с лидерами стран БРИКС создание единой системы платежей Фото:
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Саммит БРИКС 2024 в Казани

Российский лидер Владимир Путин заявил о потере долларом статуса главной мировой валюты. Он напомнил о Бреттон-Вудской системе, которая когда-то была основой международных финансов, а также о последующих Ямайских соглашениях, которые изменили положение доллара в мировой экономике.

«Напомню, что стабильность доллара обеспечивалась тогда в том числе привязкой к золоту. Но были потом и Ямайские соглашения, которые отстегнули доллар от золота, и единственной гарантией стабильности этой мировой валюты стала стабильность одной экономики — экономики Соединенных Штатов, ее мощи и доминирования в мире», — заявил Путин на заключительном заседания саммита БРИКС. Трансляция велась в telegram-канале Кремля. Он также подчеркнул, что эти изменения в финансовой системе повлияли на глобальную экономическую стабильность и распределение сил в мире.

В рамках саммита за процесс замещения доллара в мировой экономики выступил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он призвал к ускорению процесса дедолларизации, предложив использовать валютную корзину БРИКС и разработать новые платежные системы.

Ранее стало известно, что Россия в рамках саммита предложит надежный финансовый инструмент для стран БРИКС — цифровую платежную платформу. Такие платежи будут защищены от рисков воздействия со стороны США. Отмечается, что она будет похожа на систему SWIFT, но будет изолирована от воздействия Штатов. В том числе она позволит обеспечивать быстрый перевод денег между организациями и между странами.

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Российский лидер Владимир Путин заявил о потере долларом статуса главной мировой валюты. Он напомнил о Бреттон-Вудской системе, которая когда-то была основой международных финансов, а также о последующих Ямайских соглашениях, которые изменили положение доллара в мировой экономике. «Напомню, что стабильность доллара обеспечивалась тогда в том числе привязкой к золоту. Но были потом и Ямайские соглашения, которые отстегнули доллар от золота, и единственной гарантией стабильности этой мировой валюты стала стабильность одной экономики — экономики Соединенных Штатов, ее мощи и доминирования в мире», — заявил Путин на заключительном заседания саммита БРИКС. Трансляция велась в telegram-канале Кремля. Он также подчеркнул, что эти изменения в финансовой системе повлияли на глобальную экономическую стабильность и распределение сил в мире. В рамках саммита за процесс замещения доллара в мировой экономики выступил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он призвал к ускорению процесса дедолларизации, предложив использовать валютную корзину БРИКС и разработать новые платежные системы. Ранее стало известно, что Россия в рамках саммита предложит надежный финансовый инструмент для стран БРИКС — цифровую платежную платформу. Такие платежи будут защищены от рисков воздействия со стороны США. Отмечается, что она будет похожа на систему SWIFT, но будет изолирована от воздействия Штатов. В том числе она позволит обеспечивать быстрый перевод денег между организациями и между странами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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