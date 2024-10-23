Мирные инициативы и массовый отказ от доллара: о чем мировые лидеры рассказали Путину на БРИКС

Сегодня, 23 октября, в Казани прошло расширенное заседание лидеров стран БРИКС. На нем главы государств выразили свою точку зрения и предложили инициативы по вопросам мира, финансовой системы БРИКС, развитию межнационального сотрудничества. О чем мировые лидеры рассказали президенту России на саммите БРИКС — в материале URA.RU.
Заявления председателя КНР
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая к расширению сотрудничества с государствами БРИКС, включая совместное освоение ресурсов. Он подчеркнул, что важность реформы международной финансовой системы будет увеличиваться. Также президент Китая выразил мнение о необходимости учета интересов стран Глобального Юга. Си Цзиньпин призвал избегать эскалации украинского конфликта и провокаций и отметил, что страны БРИКС должны активно защищать общую безопасность.
Заявления премьер-министра Индии
Индийский премьер-министр Нарендра Моди в ходе расширенного заседания БРИКС сообщил, что Индия нацелена на углубление сотрудничества в рамках этой организации. По его словам, в ближайшем будущем БРИКС превратится в ключевую организацию, способную решать глобальные проблемы.
Заявления президента Бразилии
Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва проспал свое запланированное выступление на саммите БРИКС. Президент России предложил ему начать выступление в семь утра по местному времени, но Лула да Силва не смог подключиться к видеосвязи в назначенное время. В его отсутствие слово взял председатель КНР Си Цзиньпин. Впоследствии бразильский глава смог присоединиться к мероприятию и обратился с видеообращением к участникам саммита в Казани. Плановый визит в Россию был отменен им ранее из-за травмы головы, полученной накануне.
Да Силва рассказал, что рассматривает вопрос о создании новой банковской системы, цель которой — снижение издержек в торговых отношениях. Он подчеркнул, что финансовая система БРИКС не предназначена для замены национальных систем. Кроме того, Лула да Силва выразил опасения, что конфликты на Украине и на Ближнем Востоке могут распространиться на другие регионы мира, что, по его словам, необходимо предотвратить.
Заявления президента Ирана
Важными стали слова иранского главы Масуда Пезешкиана о том, что действия США поспособствовали усилению конфликтов и войн в различных частях мира. Он также подчеркнул, что эра глобального доминирования одной сверхдержавы близится к завершению. Пезешкиан призвал к ускорению процесса дедолларизации мировой экономики, предложив использовать валютную корзину БРИКС и разработать новые платежные системы. По его словам, БРИКС предстоит сыграть ключевую роль в будущих международных политических уравнениях и сопутствующих им событиях. Кроме того, он выразил необходимость использовать все доступные ресурсы для защиты прав палестинцев.
Заявления президента ЮАР
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса выступил на заседании с заявлением о том, что страны БРИКС должны стремиться к обеспечению устойчивого развития не только внутри определенных групп, но и на глобальном уровне. Он подчеркнул необходимость запуска совместных программ, направленных на развитие экспорта и обмен технологиями между странами блока. Кроме того, Рамафоса призвал к пересмотру торговых маршрутов для способствования более устойчивой индустриализации в рамках БРИКС.
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