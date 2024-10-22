Россия предложит надежный финансовый инструмент для стран БРИКС — цифровую платежную платформу. Такие платежи будут защищены от рисков воздействия со стороны США, объяснил URA.RU замдиректора Центра «Банки и кредитная политика» Института Европы РАН Анатолий Бажан смыслы беседы президента РФ Владимира Путина с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф, которая состоялась в Казани 22 октября.
«[Банк БРИКС] — хороший развивающийся и перспективный финансовый институт. С 2018 года профинансировано 100 проектов на общую сумму 33 млрд долларов. Увеличение расчетов в местных валютах позволяет снизить плату за обслуживание долга, повысить финансовую независимость стран-участниц БРИКС, максимально снизить геополитические риски, избавить, насколько это возможно в сегодняшнем мире, развитие экономики от политики», — отметил Путин, приветствуя высокую гостью саммита.
Дилма Роуссефф призналась, что для нее «большая радость находиться в Казани с руководством РФ». «Эта встреча БРИКС является очень важной. В настоящий момент страны Глобального Юга нуждаются в финансировании, при этом условия его получения довольно сложные. Важно обеспечивать финансирование в национальных валютах, в специальных форматах», — сказала глава Банка БРИКС.
Путин и Роуссефф встретились уже в третий раз. Ранее вопросы развития финансовой системы БРИКС они обсуждали в 2023 году на полях саммита «Россия — Африка»» и в 2024-м на полях Петербургского экономического форума. На днях на встрече с руководителями крупнейших СМИ стран БРИКС Путин отметил, что в банке «много чего нужно сделать», в том числе увеличить капитал, создать платформу по страхованию и «пул резервных валют».
Но одна из первоочередных задач — создать надежные и безопасные инструменты для осуществления платежей внутри БРИКС. Путин предложил использовать для этого цифровые валюты.
Как объяснил URA.RU замдиректора Центра «Банки и кредитная политика» Института Европы РАН Анатолий Бажан, это эффективный инструмент. «Эта система позволит избежать внешнего воздействия со стороны США.
Она похожа на систему SWIFT, но будет изолирована от воздействия Штатов. При этом цифровая платформа позволяет обеспечивать быстрый перевод денег между организациями и между странами. Это инструмент, который облегчит такие операции», — объяснил Бажан предложение Россией именно этого варианта платежей.
Декан факультета экономики и бизнеса Финуниверситета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная в разговоре с URA.RU подтвердила эффективность использования в международных расчетах именно цифровой валюты. «Внедрение цифрового рубля в систему международных расчетов позволит существенно сократить их трудоемкость и длительность за счет возможности автоматической обработки и сокращения числа посредников.
В итоге это существенно удешевит расчеты. Создание единой платежной системы в рамках БРИКС на основе национальных платежных валют дружественных стран могло бы стать переломным моментом, знаменующим собой переход к новому этапу развития электронного межбанковского документооборота, в котором SWIFT перестанет занимать позицию монополиста», — убеждена эксперт.
Национальные цифровые валюты внедряют уже более 100 стран мира, объяснила Безсмертная. Это подразумевает также разработку технологий хранения и передачи информации блокчейн. «В силу того, что доступ к цепочке блоков данных будет иметь не неограниченный круг пользователей, а лишь Центральный банк и банки-корреспонденты, обращение цифровой валюты будет в гораздо меньшей степени подвержено технологическим рискам», — подчеркнула Екатерина Безсмертная.
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