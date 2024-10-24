Якушев: новый бюджет направлен на развитие РФ в долгосрочной перспективе

Федеральный бюджет России, принятый до 2027 года, будет направлен на выполнение социальных обязательств, национальную оборону, поддержку участников СВО и их семей, а также на технологическое развитие страны. Об этом сообщил врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.
«Мы работали над документом вместе с Правительством с августа, приняли активное участие в формировании бюджета, чтобы в нем нашли отражение все эти направления», — подчеркнул Якушев. Его слова опубликованы на официальном сайте «Единой России».
Он добавил, что главным приоритетом бюджета на ближайшие три года является социальная поддержка. Так, к 2025 году средняя пенсия по старости увеличится до 24 тысячи рублей, а социальный контракт охватит более 900 тысяч человек. На поддержку семей с детьми будет выделено 10 триллионов рублей, включая четыре триллиона на пособия. Материнский капитал будет проиндексирован и составит 676 тысяч рублей на первого и 894 тысячи на второго ребёнка (если не был получен на первого).
На капитальный ремонт школ будет направлено по 60 миллиардов рублей в год, что позволит обновить более 3,2 тысяч учебных заведений и построить новые кампусы мирового уровня. Особое внимание в бюджете уделяется семьям с детьми — более 1,7 триллионов рублей будет направлено на программу улучшения жилищных условий этой категории граждан.
В том числе в бюджете предусмотрены средства на строительство перинатальных центров и борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Программа долговременного ухода охватит более 500 тысяч человек, поддержка будет оказана свыше шести тысячам медиков. Якушев заключил, что «Единая Россия» и Правительство продолжат работу над поправками к бюджету, учитывая интересы граждан.
Госдума России 24 октября рассмотрела в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Уточняется, что представил документ министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, на 2025 год доходы бюджета запланированы в размере 40,296 триллиона рублей, а расходы — 41,469 триллиона рублей.
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