Пашинян: Армения согласовала отказ от территориальных претензий с Азербайджаном

Армения в проекте мирного договора согласовала отказ от территориальных претензий с Азербайджаном. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе заседания в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» в Казани.
«Уже полностью согласованы формулировки относительно обоюдного признания территориальной целостности друг друга, об отсутствии взаимных территориальных претензий и обязательства не выдвигать таких претензий в будущем», — передает РИА Новости слова Пашиняна. Премьер-министра добавил, что планируется учредить двусторонние механизмы, которые обеспечат выполнение обязательств, принятых сторонами в рамках мирного договора.
Сегодня, 24 октября, проходит двусторонняя встреча Алиева и Пашиняна в ходе саммита БРИКС. Президент России Владимир Путин заявил, что делимитация границ между Арменией и Азербайджаном является верным шагом к примирению.
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