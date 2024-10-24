Пашинян: Армения согласовала отказ от территориальных претензий с Азербайджаном

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Лидеры Армении и Азербайджана договорились не выдвигать территориальные претензии в будущем
Лидеры Армении и Азербайджана договорились не выдвигать территориальные претензии в будущем Фото:
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Саммит БРИКС 2024 в Казани

Армения в проекте мирного договора согласовала отказ от территориальных претензий с Азербайджаном. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе заседания в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» в Казани. 

«Уже полностью согласованы формулировки относительно обоюдного признания территориальной целостности друг друга, об отсутствии взаимных территориальных претензий и обязательства не выдвигать таких претензий в будущем», — передает РИА Новости слова Пашиняна. Премьер-министра добавил, что планируется учредить двусторонние механизмы, которые обеспечат выполнение обязательств, принятых сторонами в рамках мирного договора.

Сегодня, 24 октября, проходит двусторонняя встреча Алиева и Пашиняна в ходе саммита БРИКС. Президент России Владимир Путин заявил, что делимитация границ между Арменией и Азербайджаном является верным шагом к примирению. 

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Армения в проекте мирного договора согласовала отказ от территориальных претензий с Азербайджаном. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе заседания в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» в Казани.  «Уже полностью согласованы формулировки относительно обоюдного признания территориальной целостности друг друга, об отсутствии взаимных территориальных претензий и обязательства не выдвигать таких претензий в будущем», — передает РИА Новости слова Пашиняна. Премьер-министра добавил, что планируется учредить двусторонние механизмы, которые обеспечат выполнение обязательств, принятых сторонами в рамках мирного договора. Сегодня, 24 октября, проходит двусторонняя встреча Алиева и Пашиняна в ходе саммита БРИКС. Президент России Владимир Путин заявил, что делимитация границ между Арменией и Азербайджаном является верным шагом к примирению. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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