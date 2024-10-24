Путин похвалил Армению и Азербайджан за первые шаги к примирению

Путин отметил, что лидеры Армении и Азербайджана смогли обменяться мнениями
новость из сюжетаСаммит БРИКС 2024 в Казани
Президент России Владимир Путин заявил, что делимитация границ между Арменией и Азербайджаном является верным шагом к примирению. Об этом он рассказал на заседании в формате «аутрич»/»БРИКС плюс» в Казани.
«Очень приятно отметить, что начался процесс демаркации, делимитации границ, это верный путь, действительно, к мирному договору», — передает ТАСС слова Путина. Российский лидер добавил, что президенты Армении и Азербайджана смогли в ходе встречи БРИКС обменяться мнениями.
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