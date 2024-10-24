Путин похвалил Армению и Азербайджан за первые шаги к примирению

Путин: Армения и Азербайджан выбрали верный путь к миру
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин отметил, что лидеры Армении и Азербайджана смогли обменяться мнениями
Путин отметил, что лидеры Армении и Азербайджана смогли обменяться мнениями Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС 2024 в Казани

Президент России Владимир Путин заявил, что делимитация границ между Арменией и Азербайджаном является верным шагом к примирению. Об этом он рассказал на заседании в формате «аутрич»/»БРИКС плюс» в Казани.

«Очень приятно отметить, что начался процесс демаркации, делимитации границ, это верный путь, действительно, к мирному договору», — передает ТАСС слова Путина. Российский лидер добавил, что президенты Армении и Азербайджана смогли в ходе встречи БРИКС обменяться мнениями. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин заявил, что делимитация границ между Арменией и Азербайджаном является верным шагом к примирению. Об этом он рассказал на заседании в формате «аутрич»/»БРИКС плюс» в Казани. «Очень приятно отметить, что начался процесс демаркации, делимитации границ, это верный путь, действительно, к мирному договору», — передает ТАСС слова Путина. Российский лидер добавил, что президенты Армении и Азербайджана смогли в ходе встречи БРИКС обменяться мнениями. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...