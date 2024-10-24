В свердловской школе учительница била и оскорбляла шестиклассника. Видео

24 октября 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Прокуратура проверит преподавателей школы №26 (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Волчанске (Свердловская область) в школе №26 учительница математики несколько раз ударила и обозвала шестиклассника за плохое поведение в присутствии других детей. Прокуратура уже взялась за проверку инцидента, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «Сотрудница образовательного учреждения в дневное время в учебном классе в присутствии других детей совершила противоправные действия в отношении 12-летнего ученика. В том числе применив непедагогические методы воспитания», — следует из сообщения. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям педагогов данного учреждения. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — пояснили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Волчанске (Свердловская область) в школе №26 учительница математики несколько раз ударила и обозвала шестиклассника за плохое поведение в присутствии других детей. Прокуратура уже взялась за проверку инцидента, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «Сотрудница образовательного учреждения в дневное время в учебном классе в присутствии других детей совершила противоправные действия в отношении 12-летнего ученика. В том числе применив непедагогические методы воспитания», — следует из сообщения. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям педагогов данного учреждения. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — пояснили в ведомстве.