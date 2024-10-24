В свердловской школе учительница била и оскорбляла шестиклассника. Видео

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Прокуратура проверит преподавателей школы №26 (архивное фото) Фото:

В Волчанске (Свердловская область) в школе №26 учительница математики несколько раз ударила и обозвала шестиклассника за плохое поведение в присутствии других детей. Прокуратура уже взялась за проверку инцидента, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

«Сотрудница образовательного учреждения в дневное время в учебном классе в присутствии других детей совершила противоправные действия в отношении 12-летнего ученика. В том числе применив непедагогические методы воспитания», — следует из сообщения.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям педагогов данного учреждения. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — пояснили в ведомстве.

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В Волчанске (Свердловская область) в школе №26 учительница математики несколько раз ударила и обозвала шестиклассника за плохое поведение в присутствии других детей. Прокуратура уже взялась за проверку инцидента, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «Сотрудница образовательного учреждения в дневное время в учебном классе в присутствии других детей совершила противоправные действия в отношении 12-летнего ученика. В том числе применив непедагогические методы воспитания», — следует из сообщения. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям педагогов данного учреждения. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — пояснили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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