В Волчанске (Свердловская область) в школе №26 учительница математики несколько раз ударила и обозвала шестиклассника за плохое поведение в присутствии других детей. Прокуратура уже взялась за проверку инцидента, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.
«Сотрудница образовательного учреждения в дневное время в учебном классе в присутствии других детей совершила противоправные действия в отношении 12-летнего ученика. В том числе применив непедагогические методы воспитания», — следует из сообщения.
В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям педагогов данного учреждения. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — пояснили в ведомстве.
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