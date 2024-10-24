В Новом Уренгое мужчина упал с четвертого этажа

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Ямалец госпитализирован после падения с высоты четвертого этажа
Ямалец госпитализирован после падения с высоты четвертого этажа Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) случилась трагедия — мужчина упал с высоты четвертого этажа. По предварительным данным это произошло в микрорайоне Тундровый, 4. Ямалец госпитализирован, сообщили в пресс-службе скорой помощи.

«В 19:36 на станцию скорой поступил вызов. Поводом стало падение с высоты. Бригада быстро прибыла на место и оказала медицинскую помощь. В 20:10 пациента доставили в центральную городскую больницу», — рассказали в экстренной службе «Импульс Севера».

URA.RU отправило запрос в УМВД России по ЯНАО. Ответ ожидается.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) случилась трагедия — мужчина упал с высоты четвертого этажа. По предварительным данным это произошло в микрорайоне Тундровый, 4. Ямалец госпитализирован, сообщили в пресс-службе скорой помощи. «В 19:36 на станцию скорой поступил вызов. Поводом стало падение с высоты. Бригада быстро прибыла на место и оказала медицинскую помощь. В 20:10 пациента доставили в центральную городскую больницу», — рассказали в экстренной службе «Импульс Севера». URA.RU отправило запрос в УМВД России по ЯНАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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