В Новом Уренгое мужчина упал с четвертого этажа

Ямалец госпитализирован после падения с высоты четвертого этажа
В Новом Уренгое (ЯНАО) случилась трагедия — мужчина упал с высоты четвертого этажа. По предварительным данным это произошло в микрорайоне Тундровый, 4. Ямалец госпитализирован, сообщили в пресс-службе скорой помощи.
«В 19:36 на станцию скорой поступил вызов. Поводом стало падение с высоты. Бригада быстро прибыла на место и оказала медицинскую помощь. В 20:10 пациента доставили в центральную городскую больницу», — рассказали в экстренной службе «Импульс Севера».
URA.RU отправило запрос в УМВД России по ЯНАО. Ответ ожидается.
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