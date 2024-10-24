В Чечне неизвестные напали на военную колонну, есть погибший и пострадавший

В пригороде Грозного произошло нападение на колонну Росгвардии, в результате которого один человек был убит, а другой получил ранение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу войск.
«В пригороде Грозного неизвестные совершили нападение на воинскую колонну [Росгвардии]. В результате обстрела один из военнослужащих погиб, второй получил ранение», — сообщило агентство.
Сообщается также, что пострадавший госпитализирован. Нападавших ищут с целью задержания.
Неизвестные напали на автомобиль «Урал», принадлежащий Росгвардии днем 24 октября. По информации telegram-канала Baza, атака произошла в станице Петропавловской Грозненского района Чечни.
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