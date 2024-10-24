24 октября 2024

В Чечне неизвестные напали на военную колонну, есть погибший и пострадавший

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие, с помощью которого неизвестные напали на колонну, не идентифицировано
Оружие, с помощью которого неизвестные напали на колонну, не идентифицировано Фото:

В пригороде Грозного произошло нападение на колонну Росгвардии, в результате которого один человек был убит, а другой получил ранение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу войск.

«В пригороде Грозного неизвестные совершили нападение на воинскую колонну [Росгвардии]. В результате обстрела один из военнослужащих погиб, второй получил ранение», — сообщило агентство.

Сообщается также, что пострадавший госпитализирован. Нападавших ищут с целью задержания.

Неизвестные напали на автомобиль «Урал», принадлежащий Росгвардии днем 24 октября. По информации telegram-канала Baza, атака произошла в станице Петропавловской Грозненского района Чечни.

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В пригороде Грозного произошло нападение на колонну Росгвардии, в результате которого один человек был убит, а другой получил ранение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу войск. «В пригороде Грозного неизвестные совершили нападение на воинскую колонну [Росгвардии]. В результате обстрела один из военнослужащих погиб, второй получил ранение», — сообщило агентство. Сообщается также, что пострадавший госпитализирован. Нападавших ищут с целью задержания. Неизвестные напали на автомобиль «Урал», принадлежащий Росгвардии днем 24 октября. По информации telegram-канала Baza, атака произошла в станице Петропавловской Грозненского района Чечни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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