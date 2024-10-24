Сохранен арест счетов ООО «Прокси» в деле о хищении средств пермского завода ОПК

Апелляция не стала менять решение первой инстанции об аресте счетов пермского ООО «Прокси». В материалах дела указано, что речь идет о личном имуществе Руслана Кондратьева стоимостью более 70 миллионов рублей. Столичный бизнесмен и глава компании обвиняется в хищении средств пермского оборонного завода.
«Полиция приступила к расследованию 28 декабря 2023 года. В августе 2024 года было дано разрешение наложить арест на три расчетных счета „Прокси“. Защита Кондратьева пожаловалась в апелляцию. На заседании судья поддержал прокурорскую позицию и оставил денежные средства ООО под арестом», — на делопроизводство ссылается «РБК-Пермь».
По версии следствия, целевые средства были похищены во время исполнения гособоронзаказа. Потерпевшими признаны Пермский пороховой завод (ППЗ) и Научно-исследовательский институт полимерных материалов (НИИПМ). Компании занимаются разработкой и производством твердотопливных изделий. В их числе — заряды к комплексам ПВО и реактивным системам залпового огня, стартово-разгонных ступеней крылатых ракет морского базирования.
Изначально была заявлена сумма ущерба, немногим превышающая один миллион рублей. Источники, знакомые с произошедшим, считают — итоговая цифра составит сотни миллионов.
К расследованию присоединены еще два уголовных дела. Вторым обвиняемым является бывший замгендиректора по правовым вопросам ППЗ Сергей Холоимов. Его в декабре прошлого года отправили под домашний арест. Кондратьев более семи месяцев назад был помещен в СИЗО под стражу.
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