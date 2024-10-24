Глава челябинского управления СКР проведет прием в Коркино после массовых волнений

Глава СК РФ в Челябинской области проведет личный прием в Коркино

25 октября 2024 в 01:21 Размер текста - 17 +

Жителей Коркино пригласили на личный прием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки После массовых волнений в Коркино, связанных с убийством 40-летней таксистки, руководитель следственного управления СК РФ по Челябинской области Алексей Колбасин проведет личный прием граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Алексей Колбасин будет проводить личный прием граждан в следственном отделе по городу Коркино по адресу: улица Цвиллинга, 50а 25 октября в 15 часов. Прием осуществляется с целью обеспечения доступа граждан к руководству для решения юридических и личных вопросов», — рассказали в СУ СК РФ по Челябинской области, Для записи на прием необходимо обратиться в следственный отдел по городу Коркино по телефонам: 8(35152)-4-54-70, 8(35138)-2-12-38 и 8(35138)-2-12-30 либо в отдел по приему граждан и документационному обеспечению регионального следственного управления. При себе важно иметь документ, удостоверяющий личность, а если будет от имени другого лица — предоставить доверенность. Как сообщало URA.RU ранее, в ночь на 24 октября в городе Коркино было совершено убийство местной таксистки. Тело 40-летней женщины нашли с ножевыми ранениями, последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. URA.RU организовало онлайн-трансляцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После массовых волнений в Коркино, связанных с убийством 40-летней таксистки, руководитель следственного управления СК РФ по Челябинской области Алексей Колбасин проведет личный прием граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Алексей Колбасин будет проводить личный прием граждан в следственном отделе по городу Коркино по адресу: улица Цвиллинга, 50а 25 октября в 15 часов. Прием осуществляется с целью обеспечения доступа граждан к руководству для решения юридических и личных вопросов», — рассказали в СУ СК РФ по Челябинской области, Для записи на прием необходимо обратиться в следственный отдел по городу Коркино по телефонам: 8(35152)-4-54-70, 8(35138)-2-12-38 и 8(35138)-2-12-30 либо в отдел по приему граждан и документационному обеспечению регионального следственного управления. При себе важно иметь документ, удостоверяющий личность, а если будет от имени другого лица — предоставить доверенность. Как сообщало URA.RU ранее, в ночь на 24 октября в городе Коркино было совершено убийство местной таксистки. Тело 40-летней женщины нашли с ножевыми ранениями, последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. URA.RU организовало онлайн-трансляцию.