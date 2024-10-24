В челябинском городе Коркино вспыхнули волнения после жестокого убийства таксистки. Онлайн-трансляция

В Коркино после убийства таксистки работают силовики

24 октября 2024 в 23:31 Размер текста - 17 +

Силовики пытаются урегулировать ситуацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ночь на 24 октября челябинский городок Коркино ужаснуло убийство местной таксистки. Тело 40-летней женщины нашли с ножевыми ранениями, последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемых, но горожане к вечеру следующего дня пришли мстить в «цыганский поселок». Так выглядит автомобиль, который подожгли жители Коркино во время погромов 00:19 Сотрудники полиции в Коркинском муниципальном округе призвали жителей не поддаваться на провокации в интернете и строго соблюдать законодательство. В ГУ МВД по Челябинской области подчеркнули, что текущая ситуация находится под их контролем. Работа по предотвращению возможных нарушений общественного порядка включает в себя как физическое присутствие на улицах, так и мониторинг интернет-пространства для предотвращения распространения провокационной информации.

«Обращаем внимание, что органами внутренних дел проведены все необходимые мероприятия, направленные на раскрытие убийства женщины. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Еще один человек проверяется на причастность к совершению противоправных действий», — сообщили в полиции. 00:13 Число сотрудников полиции, СОБРа, ОМОНа и Росгвардии увеличилось в несколько раз. 00:09 По данным администрации Коркино, люди расходятся. 00:00 Убитая Елена Сарафанова в Коркино оказалась старшей сестрой ученицы Николая Коляды, драматурга Анны Батуриной. Об этом пишет сайт 66.ру. 23:50 Челябинские силовики взяли под контроль ситуацию в Коркино. После цыганских погромов скоплений людей больше не наблюдается, заявили в администрации округа. Впрочем, местные жители утверждают, что люди стихийно начинают собираться там, где в данный момент нет силовиков. 23:50 В Коркино за участие в беспорядках задержаны не менее 20 человек. Они помещены в автозаки. Правоохранительные органы продолжают операции по выявлению и задержанию наиболее активных участников инцидентов. Об этом пишет telegram-канал Mash. 23:48 Ситуация в Коркино контролируемая, скопления людей не наблюдается, дежурят сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе муниципального округа. 23:40 Семье убитой в Коркине женщины будут оказаны вся необходимая помощь и поддержка. Об этом сообщают РИА Новости. 23:39 Возле магазина задержали большую группу людей. Почти всех сразу отпустили. В полицию увезли пятерых. 23:39 На месте, где начались беспорядки, работают сотрудники ГУ МВД по Челябинской области и подразделения сил специального назначения Росгвардии, пишет RT. 23:37 Дело находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина. 23:37 Губернатор Алексей Текслер отправил своих заместителей Романа Воллерта и Алексея Фартыгина в Коркино, где после резонансного убийства таксистки местные жители вышли на стихийный митинг. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Губернатор проинформирован об общественных волнениях в Коркинском муниципальном округе. По его поручению для координации действий органов государственной власти и местного самоуправления в Коркино выехали заместители Алексей Фартыгин и Роман Воллерт. Оказывается максимальная помощь и содействие правоохранительным органам. На месте работают сотрудники ГУ МВД по региона, подразделения сил специального назначения Росгвардии» — заявили в пресс-службе. Семье погибшей женщины по поручению главы региона будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. 23:36 Сообщается, что сгорели два дома. В ГУ МЧС по региону пока нет комментариев. 23:36 Представители цыганской диаспоры срочно покидают Коркино на фоне массовых протестов. Жители соседнего Емажелинска (25 минут на машине от Коркино) рассказали «Осторожно, новости», что спасающиеся от погрома люди появились в их городе. Они прибывают семьями с большим количеством детей. 23:35 Губернатор Челябинской области проинформирован об инцидентах в Коркинском муниципальном округе после гибели женщины, сообщила пресс-служба правительства региона. На месте работают сотрудники челябинского ГУ МВД и подразделения сил спецназначения Росгвардии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь на 24 октября челябинский городок Коркино ужаснуло убийство местной таксистки. Тело 40-летней женщины нашли с ножевыми ранениями, последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемых, но горожане к вечеру следующего дня пришли мстить в «цыганский поселок». 00:19 25.10.2024 Сотрудники полиции в Коркинском муниципальном округе призвали жителей не поддаваться на провокации в интернете и строго соблюдать законодательство. В ГУ МВД по Челябинской области подчеркнули, что текущая ситуация находится под их контролем. Работа по предотвращению возможных нарушений общественного порядка включает в себя как физическое присутствие на улицах, так и мониторинг интернет-пространства для предотвращения распространения провокационной информации. «Обращаем внимание, что органами внутренних дел проведены все необходимые мероприятия, направленные на раскрытие убийства женщины. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Еще один человек проверяется на причастность к совершению противоправных действий», — сообщили в полиции. 00:13 25.10.2024 Число сотрудников полиции, СОБРа, ОМОНа и Росгвардии увеличилось в несколько раз. 00:09 25.10.2024 По данным администрации Коркино, люди расходятся. 00:00 25.10.2024 Убитая Елена Сарафанова в Коркино оказалась старшей сестрой ученицы Николая Коляды, драматурга Анны Батуриной. Об этом пишет сайт 66.ру. 23:50 24.10.2024 Челябинские силовики взяли под контроль ситуацию в Коркино. После цыганских погромов скоплений людей больше не наблюдается, заявили в администрации округа. Впрочем, местные жители утверждают, что люди стихийно начинают собираться там, где в данный момент нет силовиков. 23:50 24.10.2024 В Коркино за участие в беспорядках задержаны не менее 20 человек. Они помещены в автозаки. Правоохранительные органы продолжают операции по выявлению и задержанию наиболее активных участников инцидентов. Об этом пишет telegram-канал Mash. 23:48 24.10.2024 Ситуация в Коркино контролируемая, скопления людей не наблюдается, дежурят сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе муниципального округа. 23:40 24.10.2024 Семье убитой в Коркине женщины будут оказаны вся необходимая помощь и поддержка. Об этом сообщают РИА Новости. 23:39 24.10.2024 Возле магазина задержали большую группу людей. Почти всех сразу отпустили. В полицию увезли пятерых. 23:39 24.10.2024 На месте, где начались беспорядки, работают сотрудники ГУ МВД по Челябинской области и подразделения сил специального назначения Росгвардии, пишет RT. 23:37 24.10.2024 Дело находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина. 23:37 24.10.2024 Губернатор Алексей Текслер отправил своих заместителей Романа Воллерта и Алексея Фартыгина в Коркино, где после резонансного убийства таксистки местные жители вышли на стихийный митинг. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Губернатор проинформирован об общественных волнениях в Коркинском муниципальном округе. По его поручению для координации действий органов государственной власти и местного самоуправления в Коркино выехали заместители Алексей Фартыгин и Роман Воллерт. Оказывается максимальная помощь и содействие правоохранительным органам. На месте работают сотрудники ГУ МВД по региона, подразделения сил специального назначения Росгвардии» — заявили в пресс-службе. Семье погибшей женщины по поручению главы региона будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. 23:36 24.10.2024 Сообщается, что сгорели два дома. В ГУ МЧС по региону пока нет комментариев. 23:36 24.10.2024 Представители цыганской диаспоры срочно покидают Коркино на фоне массовых протестов. Жители соседнего Емажелинска (25 минут на машине от Коркино) рассказали «Осторожно, новости», что спасающиеся от погрома люди появились в их городе. Они прибывают семьями с большим количеством детей. 23:35 24.10.2024 Губернатор Челябинской области проинформирован об инцидентах в Коркинском муниципальном округе после гибели женщины, сообщила пресс-служба правительства региона. На месте работают сотрудники челябинского ГУ МВД и подразделения сил спецназначения Росгвардии.