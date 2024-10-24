24 октября 2024

Пермяк вывалился из окна на первом этаже частного дома и погиб

Бизнесмен заплатит за смерть пенсионера в частном пансионате Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Решение суда еще не вступило в законную силу
Решение суда еще не вступило в законную силу Фото:

Пожилой мужчина погиб в результате падения из окна первого этажа пермского частного пансионата. В произошедшем признали виновным владельца учреждения. По решению суда, его обязали выплатить истцам компенсацию морального вреда, убытки и судебные издержки.

«По договору оказания услуг директор пансионата был обязан обеспечить условия необходимые для безопасного пребывания гостя. Это не было сделано. Привело к тому, что мужчина, оставшись без надлежащего наблюдения со стороны персонала, выпал из окна своей палаты и получил травмы, несовместимые с жизнью. Сумму компенсации морального вреда признана разумной и справедливой», — на пресс-службу Орджоникидзевского районного суда ссылается Properm.

С заявлением в суд обратились мать и дочь пенсионера. Договор на оказание услуг стороны подписали в ноябре 2023 года. Уголовное дело по факту произошедшего возбуждено не было. В итоге с ответчика взыскали по миллиону рублей в пользу каждого истца.

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Пожилой мужчина погиб в результате падения из окна первого этажа пермского частного пансионата. В произошедшем признали виновным владельца учреждения. По решению суда, его обязали выплатить истцам компенсацию морального вреда, убытки и судебные издержки. «По договору оказания услуг директор пансионата был обязан обеспечить условия необходимые для безопасного пребывания гостя. Это не было сделано. Привело к тому, что мужчина, оставшись без надлежащего наблюдения со стороны персонала, выпал из окна своей палаты и получил травмы, несовместимые с жизнью. Сумму компенсации морального вреда признана разумной и справедливой», — на пресс-службу Орджоникидзевского районного суда ссылается Properm. С заявлением в суд обратились мать и дочь пенсионера. Договор на оказание услуг стороны подписали в ноябре 2023 года. Уголовное дело по факту произошедшего возбуждено не было. В итоге с ответчика взыскали по миллиону рублей в пользу каждого истца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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