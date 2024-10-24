24 октября 2024

РБК: в Туве назначение сенатора в Совфед стало интригующим из-за экс-зама Шойгу

© Служба новостей «URA.RU»
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РБК рассказали о задержке с назначением сенатора
РБК рассказали о задержке с назначением сенатора Фото:

Верховный хурал (парламент) Тувы рискует не успеть назначить своего сенатора в Совфед России на фоне возможного продвижения бывшего заместителя экс-главы Минобороны Руслана Цаликова. Об этом заявили политологи, опрошенные РБК.

«Карьера Цаликова тесно связана с секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу... Назначение сенатора от Тувы тормозится, скорее всего, из-за позиции федерального центра, говорит политолог Виталий Иванов», — передает РБК, подчеркивая, что избрать сенатора от региона нужно до 25 октября, однако соответствующих мероприятий на эту дату назначено не было.

Политолог Ростислав Туровский, в свою очередь, рассказал СМИ о внутренних противоречиях в регионе. Согласно его словам, существуют разногласия между командой прежнего главы Тувы Шолбана Кара-оола, «интересы которой близки к интересам Шойгу», и командой нынешнего главы республики Владислава Ховалыга, что сменил его на посту.

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Верховный хурал (парламент) Тувы рискует не успеть назначить своего сенатора в Совфед России на фоне возможного продвижения бывшего заместителя экс-главы Минобороны Руслана Цаликова. Об этом заявили политологи, опрошенные РБК. «Карьера Цаликова тесно связана с секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу... Назначение сенатора от Тувы тормозится, скорее всего, из-за позиции федерального центра, говорит политолог Виталий Иванов», — передает РБК, подчеркивая, что избрать сенатора от региона нужно до 25 октября, однако соответствующих мероприятий на эту дату назначено не было. Политолог Ростислав Туровский, в свою очередь, рассказал СМИ о внутренних противоречиях в регионе. Согласно его словам, существуют разногласия между командой прежнего главы Тувы Шолбана Кара-оола, «интересы которой близки к интересам Шойгу», и командой нынешнего главы республики Владислава Ховалыга, что сменил его на посту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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