РБК: в Туве назначение сенатора в Совфед стало интригующим из-за экс-зама Шойгу

Верховный хурал (парламент) Тувы рискует не успеть назначить своего сенатора в Совфед России на фоне возможного продвижения бывшего заместителя экс-главы Минобороны Руслана Цаликова. Об этом заявили политологи, опрошенные РБК.
«Карьера Цаликова тесно связана с секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу... Назначение сенатора от Тувы тормозится, скорее всего, из-за позиции федерального центра, говорит политолог Виталий Иванов», — передает РБК, подчеркивая, что избрать сенатора от региона нужно до 25 октября, однако соответствующих мероприятий на эту дату назначено не было.
Политолог Ростислав Туровский, в свою очередь, рассказал СМИ о внутренних противоречиях в регионе. Согласно его словам, существуют разногласия между командой прежнего главы Тувы Шолбана Кара-оола, «интересы которой близки к интересам Шойгу», и командой нынешнего главы республики Владислава Ховалыга, что сменил его на посту.
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