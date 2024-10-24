24 октября 2024

Пассажирке «Аэрофлота» после возвращения в Пермь вернули изуродованный багаж. Фото

Пермячке после возвращения из Марокко вернули сильно поврежденный чемодан
© Служба новостей «URA.RU»
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Вероятно, чемодан повредили при погрузке (архивное фото)
Вероятно, чемодан повредили при погрузке (архивное фото) Фото:

Пассажирке «Аэрофлота» сильно изуродовали чемодан после возращения из Марокко в Пермь. Пострадавшая считает, это произошло во время погрузки в аэропорту Пулково.

«Женщина летела „Аэрофлотом“ из Марокко в Стамбул, оттуда в Петербург, а конечной точкой ее маршрута была Пермь. В пункте назначения ей сказали — чемодан прилетит позднее. Когда багаж все-таки нашли, он был сильно поврежден», — на слова пермячки ссылается телеканал 360, с которым она общалась.

Пострадавшая заявила, что собирается писать претензию в адрес перевозчика. Редакция URA.RU направила в пресс-центр «Аэрофлота» запрос по теме публикации. Ответ ожидается.

Чемодан вряд ли получится восстановить
Чемодан вряд ли получится восстановить
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Пассажирке «Аэрофлота» сильно изуродовали чемодан после возращения из Марокко в Пермь. Пострадавшая считает, это произошло во время погрузки в аэропорту Пулково. «Женщина летела „Аэрофлотом“ из Марокко в Стамбул, оттуда в Петербург, а конечной точкой ее маршрута была Пермь. В пункте назначения ей сказали — чемодан прилетит позднее. Когда багаж все-таки нашли, он был сильно поврежден», — на слова пермячки ссылается телеканал 360, с которым она общалась. Пострадавшая заявила, что собирается писать претензию в адрес перевозчика. Редакция URA.RU направила в пресс-центр «Аэрофлота» запрос по теме публикации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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