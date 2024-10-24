Пассажирке «Аэрофлота» сильно изуродовали чемодан после возращения из Марокко в Пермь. Пострадавшая считает, это произошло во время погрузки в аэропорту Пулково.
«Женщина летела „Аэрофлотом“ из Марокко в Стамбул, оттуда в Петербург, а конечной точкой ее маршрута была Пермь. В пункте назначения ей сказали — чемодан прилетит позднее. Когда багаж все-таки нашли, он был сильно поврежден», — на слова пермячки ссылается телеканал 360, с которым она общалась.
Пострадавшая заявила, что собирается писать претензию в адрес перевозчика. Редакция URA.RU направила в пресс-центр «Аэрофлота» запрос по теме публикации. Ответ ожидается.
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