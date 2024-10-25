Пленный боец ВСУ рассказал, как его «дразнили» американским оружием

Пленный боец ВСУ: бойцам показывали гранатомет SMAW, но использовать его не дали
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Солдатам ВСУ показывали гранатомет SMAW
Солдатам ВСУ показывали гранатомет SMAW Фото:
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Мобилизованным солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) показывали во время обучения, как пользоваться американским ручным гранатометом SMAW. Однако стрелять из него военным не дали, бойцам показывали как пользоваться оружием без траты снарядов. Об этом рассказал украинский военнопленный Владимир Грачев.

«В Житомирской области, в лесу, только без ракет, просто как [гранатомет SMAW] взводить, один раз и все… только показали, как им [пользоваться], а так — не стреляли», — рассказал военнопленный. Его слова передает РИА «Новости». Солдат отметил, что гранатомет SMAW оказался единственным иностранным оружием, которое он видел за год.

Ранее сослуживцы Грачева бросили его раненым в блиндаже. Первую медицинскую помощь мужчина ждал два месяца, ее оказали солдаты ВС РФ.

Военные ВСУ не редко бросают своих раненых бойцов на произвол судьбы на фронте. Не редки случаи, когда раненых убивают, чтобы те не попали в плен ВС России.

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Мобилизованным солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) показывали во время обучения, как пользоваться американским ручным гранатометом SMAW. Однако стрелять из него военным не дали, бойцам показывали как пользоваться оружием без траты снарядов. Об этом рассказал украинский военнопленный Владимир Грачев. «В Житомирской области, в лесу, только без ракет, просто как [гранатомет SMAW] взводить, один раз и все… только показали, как им [пользоваться], а так — не стреляли», — рассказал военнопленный. Его слова передает РИА «Новости». Солдат отметил, что гранатомет SMAW оказался единственным иностранным оружием, которое он видел за год. Ранее сослуживцы Грачева бросили его раненым в блиндаже. Первую медицинскую помощь мужчина ждал два месяца, ее оказали солдаты ВС РФ. Военные ВСУ не редко бросают своих раненых бойцов на произвол судьбы на фронте. Не редки случаи, когда раненых убивают, чтобы те не попали в плен ВС России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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