Бойцы ВСУ расстреливают сослуживцев, которые хотят сдаться в плен в Работине

Военные ВСУ расстреляли своих сослуживцев, сказал Сергей Лебедев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские военные расстреливают своих сослуживцев, желающих сдаться в плен российской армии в населенном пункте Работино. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Боевики ВСУ расстреливают сослуживцев, пытающихся сдаться в плен в Работине», — заявил Сергей Лебедев. Его слова передает РИА Новости.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что военные ВСУ расстреляли своих на правом берегу Днепра. После этого тела погрузили в лодку и пустили по реке, передает
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