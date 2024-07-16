Бойцы ВСУ расстреливают сослуживцев, которые хотят сдаться в плен в Работине

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Военные ВСУ расстреляли своих сослуживцев, сказал Сергей Лебедев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные расстреливают своих сослуживцев, желающих сдаться в плен российской армии в населенном пункте Работино. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Боевики ВСУ расстреливают сослуживцев, пытающихся сдаться в плен в Работине», — заявил Сергей Лебедев. Его слова передает РИА Новости.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что военные ВСУ расстреляли своих на правом берегу Днепра. После этого тела погрузили в лодку и пустили по реке, передает Life.

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Украинские военные расстреливают своих сослуживцев, желающих сдаться в плен российской армии в населенном пункте Работино. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Боевики ВСУ расстреливают сослуживцев, пытающихся сдаться в плен в Работине», — заявил Сергей Лебедев. Его слова передает РИА Новости. Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что военные ВСУ расстреляли своих на правом берегу Днепра. После этого тела погрузили в лодку и пустили по реке, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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