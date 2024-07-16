Бойцы ВСУ расстреливают сослуживцев, которые хотят сдаться в плен в Работине

16 июля 2024 в 10:09 Размер текста - 17 +

Военные ВСУ расстреляли своих сослуживцев, сказал Сергей Лебедев Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные расстреливают своих сослуживцев, желающих сдаться в плен российской армии в населенном пункте Работино. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Боевики ВСУ расстреливают сослуживцев, пытающихся сдаться в плен в Работине», — заявил Сергей Лебедев. Его слова передает РИА Новости. Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что военные ВСУ расстреляли своих на правом берегу Днепра. После этого тела погрузили в лодку и пустили по реке, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные расстреливают своих сослуживцев, желающих сдаться в плен российской армии в населенном пункте Работино. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Боевики ВСУ расстреливают сослуживцев, пытающихся сдаться в плен в Работине», — заявил Сергей Лебедев. Его слова передает РИА Новости. Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что военные ВСУ расстреляли своих на правом берегу Днепра. После этого тела погрузили в лодку и пустили по реке, передает Life.