Группа «АК-47» из Березовского (Свердловская область) выпустила первый с 2017 год альбом. Сборник Виталия (по другим данным — Виктора) Гостюхина и Максима Брылина получил название «Пятый», релиз состоялся ночью 25 октября.
«Премьера альбома! АК-47 — «Пятый», — написал коллектив в своих соцсетях. Пластинка включает в себя как и индивидуальные треки, так и дуэты с рэперами GUF, Ноггано, Murovei, шансонье Виталием Гордеем. Как рассказывал ранее Максим Брылин в шоу MC Taxi на YouTube-канале Басты, коллектив долгое время не выпускал альбом, потому что копил силы.
«АК-47» основана в 2004 году. Первый альбом коллектива получил название Berezovskiy. Команда считается одной из самых узнаваемых рэп-групп в России.
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