24 октября 2024

Легендарная группа «АК-47» впервые за семь лет выпустила новый альбом. Фото

Группа «АК-47» выпустила альбом «Пятый»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль Ural music night - 2022. Екатеринбург, ночь музыки, ural music night, ак 47
Витя АК выложил релиз альбома в своих соцсетях в полночь по Москве Фото:

Группа «АК-47» из Березовского (Свердловская область) выпустила первый с 2017 год альбом. Сборник Виталия (по другим данным — Виктора) Гостюхина и Максима Брылина получил название «Пятый», релиз состоялся ночью 25 октября.

«Премьера альбома! АК-47 — «Пятый», — написал коллектив в своих соцсетях. Пластинка включает в себя как и индивидуальные треки, так и дуэты с рэперами GUF, Ноггано, Murovei, шансонье Виталием Гордеем. Как рассказывал ранее Максим Брылин в шоу MC Taxi на YouTube-канале Басты, коллектив долгое время не выпускал альбом, потому что копил силы.

«АК-47» основана в 2004 году. Первый альбом коллектива получил название Berezovskiy. Команда считается одной из самых узнаваемых рэп-групп в России.

Обложка нового альбома группы
Обложка нового альбома группы

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Группа «АК-47» из Березовского (Свердловская область) выпустила первый с 2017 год альбом. Сборник Виталия (по другим данным — Виктора) Гостюхина и Максима Брылина получил название «Пятый», релиз состоялся ночью 25 октября. «Премьера альбома! АК-47 — «Пятый», — написал коллектив в своих соцсетях. Пластинка включает в себя как и индивидуальные треки, так и дуэты с рэперами GUF, Ноггано, Murovei, шансонье Виталием Гордеем. Как рассказывал ранее Максим Брылин в шоу MC Taxi на YouTube-канале Басты, коллектив долгое время не выпускал альбом, потому что копил силы. «АК-47» основана в 2004 году. Первый альбом коллектива получил название Berezovskiy. Команда считается одной из самых узнаваемых рэп-групп в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...