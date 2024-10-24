Легендарная группа «АК-47» впервые за семь лет выпустила новый альбом. Фото

Группа «АК-47» выпустила альбом «Пятый»

25 октября 2024 в 09:55 Размер текста - 17 +

Витя АК выложил релиз альбома в своих соцсетях в полночь по Москве Фото: Размик Закарян © URA.RU Группа «АК-47» из Березовского (Свердловская область) выпустила первый с 2017 год альбом. Сборник Виталия (по другим данным — Виктора) Гостюхина и Максима Брылина получил название «Пятый», релиз состоялся ночью 25 октября. «Премьера альбома! АК-47 — «Пятый», — написал коллектив в своих соцсетях. Пластинка включает в себя как и индивидуальные треки, так и дуэты с рэперами GUF, Ноггано, Murovei, шансонье Виталием Гордеем. Как рассказывал ранее Максим Брылин в шоу MC Taxi на YouTube-канале Басты, коллектив долгое время не выпускал альбом, потому что копил силы. «АК-47» основана в 2004 году. Первый альбом коллектива получил название Berezovskiy. Команда считается одной из самых узнаваемых рэп-групп в России. Обложка нового альбома группы Фото: группа «АК-47» во «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа «АК-47» из Березовского (Свердловская область) выпустила первый с 2017 год альбом. Сборник Виталия (по другим данным — Виктора) Гостюхина и Максима Брылина получил название «Пятый», релиз состоялся ночью 25 октября. «Премьера альбома! АК-47 — «Пятый», — написал коллектив в своих соцсетях. Пластинка включает в себя как и индивидуальные треки, так и дуэты с рэперами GUF, Ноггано, Murovei, шансонье Виталием Гордеем. Как рассказывал ранее Максим Брылин в шоу MC Taxi на YouTube-канале Басты, коллектив долгое время не выпускал альбом, потому что копил силы. «АК-47» основана в 2004 году. Первый альбом коллектива получил название Berezovskiy. Команда считается одной из самых узнаваемых рэп-групп в России.