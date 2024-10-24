24 октября 2024

В челябинском управлении СК рассказали, как цыган пытался убить местных жителей. Видео

Цыган, стрелявший по местным жителям в Коркино, задержан
© Служба новостей «URA.RU»
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Цыган, ранивший двух местных жителей, задержан Фото:
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В пресс-службе СКР по Челябинской области рассказали подробности покушения цыгана на двух местных жителей. После произведенных выстрелов мужчина убежал, отметили в пресс-службе ведомства.

«По данным следствия, 24 октября текущего года в вечернее время подозреваемый, находясь в доме № 66 по улице Троицкая города Коркино Челябинской области, произвел выстрелы из огнестрельного оружия в находящихся вблизи указанного жилища 37-летнего и 29-летнего мужчин. После чего скрылся», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Мужчин доставили в больницу, где им оказали первую помощь. В отношении цыгана было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Следователи совместно с полицией и ФСБ смогли установить личность стрелка и задержать его. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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В пресс-службе СКР по Челябинской области рассказали подробности покушения цыгана на двух местных жителей. После произведенных выстрелов мужчина убежал, отметили в пресс-службе ведомства. «По данным следствия, 24 октября текущего года в вечернее время подозреваемый, находясь в доме № 66 по улице Троицкая города Коркино Челябинской области, произвел выстрелы из огнестрельного оружия в находящихся вблизи указанного жилища 37-летнего и 29-летнего мужчин. После чего скрылся», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Мужчин доставили в больницу, где им оказали первую помощь. В отношении цыгана было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Следователи совместно с полицией и ФСБ смогли установить личность стрелка и задержать его. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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