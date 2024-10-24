24 октября 2024

В Перми суд обязал частично снести мини-рынок на улице Островского

© Служба новостей «URA.RU»
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На мини-рынке продают продукты и одежду
На мини-рынке продают продукты и одежду Фото:

Арбитражный суд Пермского края вынес решение по делу о сносе мини-рынка на улице Островского в краевой столице. Иск администрации Свердловского района, которая просила признать павильоны на территории мини-рынка самовольной постройкой, удовлетворили частично.

«Из Единого госреестра недвижимости исключат запись о регистрации права собственности Константина Лазукова на сооружение №1 на территории этого рынка. В удовлетворении остальной части требований истцу было отказано», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на документы суда.

Уточняется, что с государственного кадастрового учета сняли сооружение на улице Островского, 101а. Предприниматель должен будет провести демонтаж здания. Сейчас на мини-рынке расположены павильоны и киоски, в которых продают продукты питания, одежду и бытовую химию.

Ранее URA.RU рассказало, что мэрия подала иск в суд на владельца земельного участка под мини-рынком на улице Островского. Власти хотели признать киоски самовольными постройками и добиться их сноса. В ответ Лазуков подал ответный иск, в котором просит признать действия властей незаконными.

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Арбитражный суд Пермского края вынес решение по делу о сносе мини-рынка на улице Островского в краевой столице. Иск администрации Свердловского района, которая просила признать павильоны на территории мини-рынка самовольной постройкой, удовлетворили частично. «Из Единого госреестра недвижимости исключат запись о регистрации права собственности Константина Лазукова на сооружение №1 на территории этого рынка. В удовлетворении остальной части требований истцу было отказано», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на документы суда. Уточняется, что с государственного кадастрового учета сняли сооружение на улице Островского, 101а. Предприниматель должен будет провести демонтаж здания. Сейчас на мини-рынке расположены павильоны и киоски, в которых продают продукты питания, одежду и бытовую химию. Ранее URA.RU рассказало, что мэрия подала иск в суд на владельца земельного участка под мини-рынком на улице Островского. Власти хотели признать киоски самовольными постройками и добиться их сноса. В ответ Лазуков подал ответный иск, в котором просит признать действия властей незаконными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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