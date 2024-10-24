В Перми присяжные признали виновным зэка из «Полярной совы» в убийстве студентки

В Перми присяжные вынесли решение по делу об убийстве студентки Валентины Шкляевой. Они признали виновным Сергея Халметова, который отбывает наказание в колонии «Полярная сова».
«Близится к завершению суд над пожизненно осужденным колонии „Полярная сова“ Сергеем Халметовым, которого обвиняют в убийстве 19-летней студентки. Во вторник, 22 октября, свое решение вынесли присяжные, они посчитали, что доказательств вины в убийстве Валентины достаточно, а вот в изнасиловании, нет», — пишет «Комсомольская правда Пермь». Уточняется, что суд огласит приговор 29 октября. В этот день убитой исполнился бы 41 год.
Ранее URA.RU рассказало, что Халметов сознался в убийстве Шкляевой. До этого он уже получил срок за убийство двух несовершеннолетних девочек. По версии следствия, Халметов со Шкляевой жили в одной деревне. Они вместе ехали в электричке, а когда вышли мужчина потребовал интимной близости. Девушка отказалась, и Шкляев ее убил.
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