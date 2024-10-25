Компания «Боржоми» обвинила депутата из Миасса в тяжком преступлении

Спор из-за марки лимонада дошел до обвинений в преступлениях Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Компания «ИДС Боржоми» обвинила депутата горсобрания Миасса (Челябинская область) и юриста Сергея Гаврюшкина по трем статья Уголовного кодекса. Как политик рассказал URA.RU, конфликт возник из-за требований прекратить торговлю лимонадом, нарушающим исключительные права челябинского производителя.

«Представители ООО „ИДС Боржоми“ обратились в полицию с требованием привлечения меня к уголовной ответственности по статьям 146, 165 и 183 УК РФ. Отдельно отмечу, что статья 146 относится к категории тяжких преступлений», — указал Гаврюшкин в заявлении на имя главы СКР Александра Бастрыкина.

Данная статья связана с присвоением авторства и незаконным использованием объектов авторского права. Другие пункты, по которым производитель напитков просил проверить депутата, касаются обмана или злоупотребления доверием, а также незаконного получения и разглашения коммерческой тайны. Такие же претензии предъявлены рекламному агентству «Радар Эдвертайзинг», придумавшей название лимонада «Лимонатти».

В ответ на обвинения со стороны «ИДС Боржоми» Гаврюшкин потребовал возбудить уголовное дело. Привлечь к ответственности «Боржоми» он хочет за заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления.

Политик дал объяснения оперуполномоченному полиции (имеются в распоряжении URA.RU). Он сообщил, что представляет интересы рекламного агентства и компании «Гризли». В феврале 2023 года производитель напитков зарегистрировал бренд газировки, запустив в июне 2024 года ее продажи. Сразу же за этим фирма обнаружила, что на рынке присутствует напиток с тем же названием. Производителем выступила «ИДС Боржоми».

Когда держатель товарного знака потребовал от торговых сетей Spar и «МАВТ-Винотека» компенсировать по 10 млн рублей ущерба, «Боржоми» фактически обвинил противоположную сторону в сговоре. Так считает Гаврюшкин.

При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис «ИДС Боржоми». К моменту публикации ответ не получен.