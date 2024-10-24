24 октября 2024

В Перми закрылась единственная кофейня, где работали собаки

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники кафе брали на работу своих собак
Сотрудники кафе брали на работу своих собак Фото:

Владелица дог-кофейни «Раф Гав» Инна Линникова, в которой бариста приходили на работу со своими собаками, продала бизнес. Об этом URA.RU рассказала предпринимательница.

«Мы нашли покупателя и продали бизнес», — сообщила Линникова корреспонденту агентства. В группе «Раф Гав» в соцсети «ВКонтакте» сказано, что на месте заведения открылось кафе «Раф Лайф».

Руководителем нового заведения стала кондитер Катерина Якушева. Судя по социальным сетям кафе, с питомцами в него лучше не приходить.

Дог-кофейня работала в Перми с 2018 года. Ее открыла волонтер Анна Чурина и назвала Сoffee green. Особенность заведения была в том, что гости могли прийти в кофейню со своими собаками. В заведении посетителей встречали бариста и их питомцы. Позже кофейню переименовывали в Stardogs и Dog coffee. В 2023 году Чурина продала бизнес Линниковой, которая сменила название на «Раф Гав».

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Владелица дог-кофейни «Раф Гав» Инна Линникова, в которой бариста приходили на работу со своими собаками, продала бизнес. Об этом URA.RU рассказала предпринимательница. «Мы нашли покупателя и продали бизнес», — сообщила Линникова корреспонденту агентства. В группе «Раф Гав» в соцсети «ВКонтакте» сказано, что на месте заведения открылось кафе «Раф Лайф». Руководителем нового заведения стала кондитер Катерина Якушева. Судя по социальным сетям кафе, с питомцами в него лучше не приходить. Дог-кофейня работала в Перми с 2018 года. Ее открыла волонтер Анна Чурина и назвала Сoffee green. Особенность заведения была в том, что гости могли прийти в кофейню со своими собаками. В заведении посетителей встречали бариста и их питомцы. Позже кофейню переименовывали в Stardogs и Dog coffee. В 2023 году Чурина продала бизнес Линниковой, которая сменила название на «Раф Гав».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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