В Перми закрылась единственная кофейня, где работали собаки

Владелица дог-кофейни «Раф Гав» Инна Линникова, в которой бариста приходили на работу со своими собаками, продала бизнес. Об этом URA.RU рассказала предпринимательница.
«Мы нашли покупателя и продали бизнес», — сообщила Линникова корреспонденту агентства. В группе «Раф Гав» в соцсети «ВКонтакте» сказано, что на месте заведения открылось кафе «Раф Лайф».
Руководителем нового заведения стала кондитер Катерина Якушева. Судя по социальным сетям кафе, с питомцами в него лучше не приходить.
Дог-кофейня работала в Перми с 2018 года. Ее открыла волонтер Анна Чурина и назвала Сoffee green. Особенность заведения была в том, что гости могли прийти в кофейню со своими собаками. В заведении посетителей встречали бариста и их питомцы. Позже кофейню переименовывали в Stardogs и Dog coffee. В 2023 году Чурина продала бизнес Линниковой, которая сменила название на «Раф Гав».
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