24 октября 2024

В центре Екатеринбурга загорелась школа, съехалось больше 10 машин МЧС. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, мчс, возгорание, пожарный, пожарная машина
Очаг возгорания находится в столовой школы (архивное фото) Фото:

В екатеринбургской школе №76 (ул. Луначарского, 200) днем 25 октября произошел пожар. На место ЧП прибыли больше десяти машин МЧС. Об этом рассказали очевидцы.

«К школе №76 съехалось больше десяти пожарных автомобилей», — передает telegram-канал «Бандитский центр» слова собеседника. По словам другого, сильное возгорание случилось в столовой учреждения.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

Фото:

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В екатеринбургской школе №76 (ул. Луначарского, 200) днем 25 октября произошел пожар. На место ЧП прибыли больше десяти машин МЧС. Об этом рассказали очевидцы. «К школе №76 съехалось больше десяти пожарных автомобилей», — передает telegram-канал «Бандитский центр» слова собеседника. По словам другого, сильное возгорание случилось в столовой учреждения. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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