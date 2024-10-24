Очаг возгорания находится в столовой школы (архивное фото)
В екатеринбургской школе №76 (ул. Луначарского, 200) днем 25 октября произошел пожар. На место ЧП прибыли больше десяти машин МЧС. Об этом рассказали очевидцы.
«К школе №76 съехалось больше десяти пожарных автомобилей», — передает telegram-канал «Бандитский центр» слова собеседника. По словам другого, сильное возгорание случилось в столовой учреждения.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
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