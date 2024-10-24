Росимущество передало в аренду участок для логистического парка «Дружба.Пермь»

Территориальное управление Росимущества в Пермском крае передало участок в селе Фролы застройщику «Синергия» для возведения логистического парка «Дружба.Пермь». Об этом сказано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
«ТУ Росимущества в Пермском крае предоставило в аренду ООО СЗ „Синергия“ земельный участок для реализации индустриально-логистического парка „Дружба.Пермь“. Площадь земли — 9,7 гектара», — сказано в сообщении.
Уточняется, что это только часть участка парка. Общая площадь земли — 36 гектар. Участок находится в федеральной и региональной собственности. В парке «Дружба.Пермь» построят логистические и производственные помещения, а также медицинские и учебные центры. Сдать объект планируют к 2028 году.
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