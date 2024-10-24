24 октября 2024

Росимущество передало в аренду участок для логистического парка «Дружба.Пермь»

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство парка планируют завершить к 2028 году
Строительство парка планируют завершить к 2028 году Фото:

Территориальное управление Росимущества в Пермском крае передало участок в селе Фролы застройщику «Синергия» для возведения логистического парка «Дружба.Пермь». Об этом сказано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«ТУ Росимущества в Пермском крае предоставило в аренду ООО СЗ „Синергия“ земельный участок для реализации индустриально-логистического парка „Дружба.Пермь“. Площадь земли — 9,7 гектара», — сказано в сообщении.

Уточняется, что это только часть участка парка. Общая площадь земли — 36 гектар. Участок находится в федеральной и региональной собственности. В парке «Дружба.Пермь» построят логистические и производственные помещения, а также медицинские и учебные центры. Сдать объект планируют к 2028 году.

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Территориальное управление Росимущества в Пермском крае передало участок в селе Фролы застройщику «Синергия» для возведения логистического парка «Дружба.Пермь». Об этом сказано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». «ТУ Росимущества в Пермском крае предоставило в аренду ООО СЗ „Синергия“ земельный участок для реализации индустриально-логистического парка „Дружба.Пермь“. Площадь земли — 9,7 гектара», — сказано в сообщении. Уточняется, что это только часть участка парка. Общая площадь земли — 36 гектар. Участок находится в федеральной и региональной собственности. В парке «Дружба.Пермь» построят логистические и производственные помещения, а также медицинские и учебные центры. Сдать объект планируют к 2028 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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