На СВО погиб офицер-подводник с научной степенью Лысенко

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На СВО погиб офицер-подводник Дмитрий Лысенко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб капитан второго ранга Дмитрий Лысенко. В Севастополе состоялась траурная церемония прощания с ним, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В Севастополе проводили в последний путь капитана второго ранга Дмитрия Анатольевича Лысенко и младшего сержанта Владимира Николаевича Коваленко», — заявил Развожаев в своем telegram-канале. Отмечается, что Лысенко погиб при выполнении боевых задач на херсонском направлении.

Дмитрий Лысенко окончил Высшее Военно-Морское училище подводного плавания. Он был не только опытным офицером, но и ученым. Мужчина занимался преподавательской деятельностью и успешно защитил кандидатскую диссертацию.

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В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб капитан второго ранга Дмитрий Лысенко. В Севастополе состоялась траурная церемония прощания с ним, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «В Севастополе проводили в последний путь капитана второго ранга Дмитрия Анатольевича Лысенко и младшего сержанта Владимира Николаевича Коваленко», — заявил Развожаев в своем telegram-канале. Отмечается, что Лысенко погиб при выполнении боевых задач на херсонском направлении. Дмитрий Лысенко окончил Высшее Военно-Морское училище подводного плавания. Он был не только опытным офицером, но и ученым. Мужчина занимался преподавательской деятельностью и успешно защитил кандидатскую диссертацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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