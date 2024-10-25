На СВО погиб офицер-подводник с научной степенью Лысенко

25 октября 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

На СВО погиб офицер-подводник Дмитрий Лысенко Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб капитан второго ранга Дмитрий Лысенко. В Севастополе состоялась траурная церемония прощания с ним, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «В Севастополе проводили в последний путь капитана второго ранга Дмитрия Анатольевича Лысенко и младшего сержанта Владимира Николаевича Коваленко», — заявил Развожаев в своем telegram-канале . Отмечается, что Лысенко погиб при выполнении боевых задач на херсонском направлении. Дмитрий Лысенко окончил Высшее Военно-Морское училище подводного плавания. Он был не только опытным офицером, но и ученым. Мужчина занимался преподавательской деятельностью и успешно защитил кандидатскую диссертацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб капитан второго ранга Дмитрий Лысенко. В Севастополе состоялась траурная церемония прощания с ним, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «В Севастополе проводили в последний путь капитана второго ранга Дмитрия Анатольевича Лысенко и младшего сержанта Владимира Николаевича Коваленко», — заявил Развожаев в своем telegram-канале. Отмечается, что Лысенко погиб при выполнении боевых задач на херсонском направлении. Дмитрий Лысенко окончил Высшее Военно-Морское училище подводного плавания. Он был не только опытным офицером, но и ученым. Мужчина занимался преподавательской деятельностью и успешно защитил кандидатскую диссертацию.