Пермяков предупредили о снеге и гололеде

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Пешеходам и автомобилистам рекомендуют быть аккуратнее на дорогах
Пешеходам и автомобилистам рекомендуют быть аккуратнее на дорогах Фото:

В Пермском крае 26 октября ожидается мокрый снег и дождь. На дорогах может образоваться гололед, предупредили в пресс-службе Единого центра поддержки Пермского края.

«По информации Пермского ЦГМС 26 октября в Пермском крае в ночное время прогнозируются небольшие осадки в виде снега, на юге региона ожидается дождь, а в отдельных районах Прикамья — туман. Днем по краю ожидается прохождение небольших осадков в виде снега, на юге Прикамья прогнозируется дождь, на севере региона — гололедица на дорогах», — сказано в сообщении.

Уточняется, что температура воздуха днем прогреется от 0 до 5 градусов, ночью опустится от -3 до 2 градусов. Автомобилистам во избежание аварий рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Всем жителям региона советуют осторожнее пользоваться обогревательными приборами.

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В Пермском крае 26 октября ожидается мокрый снег и дождь. На дорогах может образоваться гололед, предупредили в пресс-службе Единого центра поддержки Пермского края. «По информации Пермского ЦГМС 26 октября в Пермском крае в ночное время прогнозируются небольшие осадки в виде снега, на юге региона ожидается дождь, а в отдельных районах Прикамья — туман. Днем по краю ожидается прохождение небольших осадков в виде снега, на юге Прикамья прогнозируется дождь, на севере региона — гололедица на дорогах», — сказано в сообщении. Уточняется, что температура воздуха днем прогреется от 0 до 5 градусов, ночью опустится от -3 до 2 градусов. Автомобилистам во избежание аварий рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Всем жителям региона советуют осторожнее пользоваться обогревательными приборами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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