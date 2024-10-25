Пермяков предупредили о снеге и гололеде

В Пермском крае 26 октября ожидается мокрый снег и дождь. На дорогах может образоваться гололед, предупредили в пресс-службе Единого центра поддержки Пермского края.
«По информации Пермского ЦГМС 26 октября в Пермском крае в ночное время прогнозируются небольшие осадки в виде снега, на юге региона ожидается дождь, а в отдельных районах Прикамья — туман. Днем по краю ожидается прохождение небольших осадков в виде снега, на юге Прикамья прогнозируется дождь, на севере региона — гололедица на дорогах», — сказано в сообщении.
Уточняется, что температура воздуха днем прогреется от 0 до 5 градусов, ночью опустится от -3 до 2 градусов. Автомобилистам во избежание аварий рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Всем жителям региона советуют осторожнее пользоваться обогревательными приборами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!