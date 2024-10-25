Какая будет зима в Пермском крае

Метеоролог Шихов: зима в Пермском крае будет теплая
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Точные прогнозы погоды зимой делать еще рано
Точные прогнозы погоды зимой делать еще рано Фото:

В Пермском крае прогнозируют теплую зиму. Такой вывод синоптики сделали по характеру погоды в третьей декаде октября. Об этом рассказал доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов.

«В этом году в Прикамье будет одна из теплых зим. Ранее такой характер погоды в третьей декаде октября нередко указывал на предстоящую теплую зиму. К примеру, в 2006, 2008, отчасти 2015, 2018, 2019 годах», — пишет Properm со ссылкой на синоптика.

Шихов добавил, что сейчас выводы о погоде зимой делать еще рано. Прогноз на такой длинный срок может поменяться.

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В Пермском крае прогнозируют теплую зиму. Такой вывод синоптики сделали по характеру погоды в третьей декаде октября. Об этом рассказал доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов. «В этом году в Прикамье будет одна из теплых зим. Ранее такой характер погоды в третьей декаде октября нередко указывал на предстоящую теплую зиму. К примеру, в 2006, 2008, отчасти 2015, 2018, 2019 годах», — пишет Properm со ссылкой на синоптика. Шихов добавил, что сейчас выводы о погоде зимой делать еще рано. Прогноз на такой длинный срок может поменяться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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