Какая будет зима в Пермском крае

В Пермском крае прогнозируют теплую зиму. Такой вывод синоптики сделали по характеру погоды в третьей декаде октября. Об этом рассказал доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов.
«В этом году в Прикамье будет одна из теплых зим. Ранее такой характер погоды в третьей декаде октября нередко указывал на предстоящую теплую зиму. К примеру, в 2006, 2008, отчасти 2015, 2018, 2019 годах», — пишет Properm со ссылкой на синоптика.
Шихов добавил, что сейчас выводы о погоде зимой делать еще рано. Прогноз на такой длинный срок может поменяться.
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