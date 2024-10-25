В Перми изменится движение трамваев

Изменения коснутся всех трамваев
В Перми 27 октября трамвай №3 ходить не будет. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.
«В воскресенье, 27 октября, трамвай №3 не будет обслуживаться. Причиной стали ремонтные работы на улице Дзержинского», — сказано в сообщении.
Чтобы добраться до остановки «Красный октябрь», пермякам рекомендуют воспользоваться автобусами, которые едут на проспект Парковый. Также изменится движение всех городских трамваев. Актуальное расписание можно будет посмотреть на сайте «ГорТранса».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!