В Перми изменится движение трамваев

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Изменения коснутся всех трамваев
Изменения коснутся всех трамваев Фото:

В Перми 27 октября трамвай №3 ходить не будет. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

«В воскресенье, 27 октября, трамвай №3 не будет обслуживаться. Причиной стали ремонтные работы на улице Дзержинского», — сказано в сообщении.

Чтобы добраться до остановки «Красный октябрь», пермякам рекомендуют воспользоваться автобусами, которые едут на проспект Парковый. Также изменится движение всех городских трамваев. Актуальное расписание можно будет посмотреть на сайте «ГорТранса».

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В Перми 27 октября трамвай №3 ходить не будет. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта. «В воскресенье, 27 октября, трамвай №3 не будет обслуживаться. Причиной стали ремонтные работы на улице Дзержинского», — сказано в сообщении. Чтобы добраться до остановки «Красный октябрь», пермякам рекомендуют воспользоваться автобусами, которые едут на проспект Парковый. Также изменится движение всех городских трамваев. Актуальное расписание можно будет посмотреть на сайте «ГорТранса».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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