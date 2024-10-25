Пользователи ВТБ жалуются на сбои в приложении

В приложении недоступны переводы
Клиенты ВТБ сообщают о сбоях в работе мобильного приложения. Они заявляют что переводы, в том числе между своими счетами, недоступны. Информацию проверил корреспондент URA.RU.
«Перевод временно недоступен. Мы уже работаем, чтобы это исправить», — сообщается в приложении мобильного банка. В этом убедился корреспондент URA.RU. Он уточнил, что переводы из сторонних банков через Систему быстрых платежей (СБП) также недоступны.
С помощью мобильного банка у пользователей не получается перевести деньги между счетами и через СБП
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