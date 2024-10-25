Пользователи ВТБ жалуются на сбои в приложении

25 октября 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

В приложении недоступны переводы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Клиенты ВТБ сообщают о сбоях в работе мобильного приложения. Они заявляют что переводы, в том числе между своими счетами, недоступны. Информацию проверил корреспондент URA.RU. «Перевод временно недоступен. Мы уже работаем, чтобы это исправить», — сообщается в приложении мобильного банка. В этом убедился корреспондент URA.RU. Он уточнил, что переводы из сторонних банков через Систему быстрых платежей (СБП) также недоступны. С помощью мобильного банка у пользователей не получается перевести деньги между счетами и через СБП Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Клиенты ВТБ сообщают о сбоях в работе мобильного приложения. Они заявляют что переводы, в том числе между своими счетами, недоступны. Информацию проверил корреспондент URA.RU. «Перевод временно недоступен. Мы уже работаем, чтобы это исправить», — сообщается в приложении мобильного банка. В этом убедился корреспондент URA.RU. Он уточнил, что переводы из сторонних банков через Систему быстрых платежей (СБП) также недоступны.