Пользователи ВТБ жалуются на сбои в приложении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Моор. Тюмень, телефон, смартфон в руке, смартафон
В приложении недоступны переводы Фото:

Клиенты ВТБ сообщают о сбоях в работе мобильного приложения. Они заявляют что переводы, в том числе между своими счетами, недоступны. Информацию проверил корреспондент URA.RU.

«Перевод временно недоступен. Мы уже работаем, чтобы это исправить», — сообщается в приложении мобильного банка. В этом убедился корреспондент URA.RU. Он уточнил, что переводы из сторонних банков через Систему быстрых платежей (СБП) также недоступны.

С помощью мобильного банка у пользователей не получается перевести деньги между счетами и через СБП
С помощью мобильного банка у пользователей не получается перевести деньги между счетами и через СБП

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Клиенты ВТБ сообщают о сбоях в работе мобильного приложения. Они заявляют что переводы, в том числе между своими счетами, недоступны. Информацию проверил корреспондент URA.RU. «Перевод временно недоступен. Мы уже работаем, чтобы это исправить», — сообщается в приложении мобильного банка. В этом убедился корреспондент URA.RU. Он уточнил, что переводы из сторонних банков через Систему быстрых платежей (СБП) также недоступны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...