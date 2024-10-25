Дрон ВСУ случайно сбил редчайший украинский беспилотник Hawk

В 2023 году было получено только девять БПЛА Hawk
Дрон Вооруженных сил Украины сбил редчайший украинский БПЛА Hawk. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: военкоры Русской весны».
«Огонь по своим: украинский дрон-перехватчик сбивает свой же редчайший БПЛА Hawk», — пишут российские военкоры в telegram-канале. Там также добавили, что контракт о поставке Hawk был заключен в 2022 году. К сентябрю 2023 года было получено лишь девять беспилотников из 55 заказанных.
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