Дрон ВСУ случайно сбил редчайший украинский беспилотник Hawk

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В 2023 году было получено только девять БПЛА Hawk
В 2023 году было получено только девять БПЛА Hawk Фото:

Дрон Вооруженных сил Украины сбил редчайший украинский БПЛА Hawk. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: военкоры Русской весны».

«Огонь по своим: украинский дрон-перехватчик сбивает свой же редчайший БПЛА Hawk», — пишут российские военкоры в telegram-канале. Там также добавили, что контракт о поставке Hawk был заключен в 2022 году. К сентябрю 2023 года было получено лишь девять беспилотников из 55 заказанных.

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Дрон Вооруженных сил Украины сбил редчайший украинский БПЛА Hawk. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: военкоры Русской весны». «Огонь по своим: украинский дрон-перехватчик сбивает свой же редчайший БПЛА Hawk», — пишут российские военкоры в telegram-канале. Там также добавили, что контракт о поставке Hawk был заключен в 2022 году. К сентябрю 2023 года было получено лишь девять беспилотников из 55 заказанных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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